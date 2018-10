Vacanze scolastiche e ponti: il calendario scolastico 2018-2019 con le chiusure delle scuole

editato in: da

Gli studenti di tutta Italia hanno ripreso le consuete attività scolastiche a partire dalla metà di settembre.

Tutti sui banchi di scuola dunque, penna e libri alla mano, ma i pensieri corrono inevitabilmente alle prossime vacanze. Non parliamo solo di quelle estive – in assoluto le più lunghe – ma anche dei giorni festivi e dei tanto attesi “ponti” che consentono ai ragazzi di riposare qualche giorno in più.

Il calendario scolastico 2018-2019 offre numerose festività come quella di Ognissanti e in occasione della quale, in alcune regioni, le scuole resteranno chiuse anche il 2 e il 3 novembre. Con l’Ordinanza Ministeriale n.600 del 28 agosto 2018, il Ministero dell’Istruzione ha reso noto il calendario delle festività. Oltre a quelle nazionali, l’Ordinanza contiene anche un prospetto dove sono indicati inizio e termine delle lezioni, insieme alle ulteriori sospensioni determinate dalle singole Regioni.

Per quanto riguarda le festività nazionali, tutte le scuole seguiranno il seguente calendario:

il 1° novembre;

l’8 dicembre;

il 24 dicembre;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio;

il 6 gennaio;

il lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile;

il 1° maggio;

il 2 giugno;

il giorno il cui ricorre il Santo Patrono.

Il 1° novembre cade di giovedì fornendo così la possibilità di un ponte lungo: le scuole di quasi tutte le Regioni infatti resteranno chiuse in questi giorni. L’8 dicembre invece è sabato, e per molti sarà un potenziale giorno di festa che andrà però perso. Buone notizie invece, in prossimità del Natale: il 21 dicembre è venerdì e le vacanze inizieranno quindi a partire dal 22 dicembre. Il rientro a scuola è previsto per lunedì 7 gennaio 2019.

Si prospetta un ponte molto lungo anche per le festività pasquali: Pasqua cade il 21 aprile e le scuole chiuderanno già da venerdì 19. La ripresa scolastica è prevista per martedì 23 aprile, ma molte scuole opteranno per un ponte lungo includendo anche il 25 aprile che cade di giovedì. Il giorno dell’Anniversario della Liberazione potrebbe però agganciarsi anche con un possibile ponte che includerebbe venerdì 26 aprile. Il 1° maggio invece cade di mercoledì, ideale per un ponte che comprende lunedì o martedì o giovedì e venerdì. L’ultima festività dell’anno è quella del 2 giugno, che nel 2019 sarà di domenica e quindi, andrà persa.

Ecco nel dettaglio, il calendario scolastico 2018/2019 regione per regione, considerando che le vacanze natalizie sono le stesse per tutti, ovvero dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, così come l’ultimo giorno di lezione per le scuole di infanzia, varia in base alla regione.