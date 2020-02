Non solo uova e tonno, richiamato tipo di pasta per possibile contaminazione

editato in: da

Un inizio di anno non proprio fortunato per i consumatori. Dopo il ritiro delle uova biologiche dell’azienda agricola Olivero Claudio, ritirate dal mercato perché a rischio salmonella, e del tonno Rio Mare a scopo precauzionale dopo il ritrovamento di un frammento di plastica blu in una confezione, ora è la volta della pasta.

Il ritiro da parte di Penny Market: marchio e lotto

Come riportato dal ministero della Salute, Penny Market srl ha ritirato dal commercio un lotto di Tortelloni di prosciutto crudo, a causa di un rischio microbiologico non meglio specificato.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è Tortelloni Prosciutto Crudo 1 kg Marchio Fior di Pasta, il marchio prodotto e commercializzato da Penny Market srl. Il nome del produttore è Pastificio Davena srl, il marchio di identificazione dello stabilimento o produttore è IT R8V1Y CE, con sede nello stabilimento in via San Domenico Savio 66/68 a Brusaporto (BG). Il numero di lotto ritirato è 8619003884 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 febbraio 2020.

Il motivo del richiamo

Il motivo del richiamo è una possibile contaminazione microbiologica, ma l’avviso non riporta indicazioni più precise. A scopo precauzionale i clienti che hanno acquistato questo prodotto sono pregati di riportarlo al punto vendita: qui verrà o sostituito o rimborsato entro il 9 febbraio 2020.

Fior di Pasta è il marchio prodotto e commercializzato da Penny dedicato alla pasta italiana. La linea Fior di Pasta, specifica Penny sul suo sito, è realizzata selezionando i migliori grani duri e prestando la massima attenzione alla qualità. Perché è solo grazie a questa cura che si ottiene una pasta dalla consistenza ideale, che tiene al meglio la cottura e ti garantisce ottimi risultati in tutti i tipi di preparazione.

Le regioni interessate dal ritiro

Penny Market rende noto che sono interessati dal richiamo i discount di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia.