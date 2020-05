Truffe online, il falso sito Geox che promette sconti sulle scarpe

editato in: da

Truffe, quali sono le telefonate più pericolose a cui non rispondere

Ai diversi tentativi di truffa ai danni di consumatori e naviganti del web, nelle ultime ore se ne è aggiunto un ennesimo. Se giorni fa girava su chat e social network un falso buono Ikea che però, con l’azienda svedese, non aveva nulla a che fare, questa volta il brand sfruttato dai truffatori per attirare i malcapitati è un celebre marchio di scarpe e abbigliamento: Geox.

Come funziona la truffa

Come riferisce sul suo sito la Polizia di Stato, il “sito truffaldino” geoxoutlet.online, che nelle ultime ore non risulta più raggiungibile, utilizzava logo e informazioni simili a quelli pubblicati sul sito ufficiale dell’azienda, con un dominio che può trarre in inganno.

Ancora una volta, l’obiettivo era quello di indurre gli utenti a fare acquisti via web, inserendo i dati della propria carta di credito, con la promessa di poter usufruire di forti sconti sui prodotti. La stessa società, però, ha messo in allerta i propri clienti, confermando che si tratta di un sito del tutto falso e di un’iniziativa in nessun modo collegata all’azienda.

Il decalogo della Polizia per non cascarci

A fronte di questa e di tanti altri tentativi di truffe online, la Polizia di Stato ha pubblicato sul proprio portale un “decalogo” per evitare per evitare di cadere in simili trappole del web.

Di seguito tutti i consigli da seguire: