Truffa Agenzia delle Entrate via email: falsi messaggi con virus

editato in: da

L’Agenzia delle Entrate informa che in questi giorni stanno circolando delle email con oggetto del tipo “Notifica in merito a debito. Atto N. xxxxxxxxx” provenienti da un mittente denominato “Servizi finanziari”. A trarre in inganno è l’indicazione nella mail, inviata da presunti “Servizi Finanziari” appunto, di veri riferimenti telefonici di uffici dell’Agenzia delle Entrate.

A dare notizia dell’ennesimo tentativo di truffa ai danni dei contribuenti è la stessa Agenzia, con il comunicato stampa pubblicato il 21 febbraio.

I messaggi avvertono gli utenti di un presunto debito e invitano a consultare una lettera allegata, recando in calce i riferimenti telefonici reali di uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il documento allegato ai messaggi è in realtà un virus informatico che può infettare i computer degli utenti.

Cancellare immediatamente il messaggio e non aprire il file allegato, questo il consiglio delle Entrate.

“L’Agenzia, totalmente estranea all’invio di queste false comunicazioni” fanno sapere, “invita i cittadini a cestinare immediatamente queste email e, in ogni caso, a non aprire file allegati o cliccare su eventuali collegamenti web sospetti”.