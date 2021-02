Trauma da pandemia, a rischio uno su tre (le donne di più) 

Ormai chiaro, purtroppo, che la pandemia sta mettendo a dura prova non solo l’economia, ma anche il benessere mentale delle persone facendo sentire i suoi pesanti effetti a livello psicologico.

Impossibile però pensare di uscire da questa “guerra” come ne siamo entrati, un giorno di tanti mesi fa, destinato a restare per sempre impresso nella mente di chi c’era. Da allora tutto è cambiato: stile di vita, abitudini di lavoro, modo di viaggiare. In pratica, il mondo pre – Covid sembra un lontanissimo parente di quel che abbiamo costruito in questi mesi.

Una battaglia lunga e difficile quella contro il coronavirus, nemico silenzioso ma agguerritissimo, che va avanti da oltre un anno ormai con i prossimi mesi che saranno altrettanto complicati, prima di vedere finalmente la luce alla fine del tunnel, anche grazie ai vaccini arrivati a tempo record che ci consentiranno di tornare alla normalità , in un periodo relativamente breve.

Questa situazione, avvertono gli esperti, lascia i suoi segni profondi sulla psiche, rischiando di compromettere anche a lungo termine benessere e salute mentale non solo dei pazienti guariti dal virus, degli operatori sanitari e delle famiglie delle vittime, ma di tutte le persone che anche solo indirettamente stanno subendo i colpi di un anno di coronavirus.

Il rischio più diffuso è vivere l’esperienza pandemica in modo traumatico, manifestando il cosiddetto disturbo post-traumatico da stress (PTSD), con sintomi cronici o persistenti che vanno da insonnia a incubi ed ansia: fino a un individuo su tre potrebbe soffrirne. Nella popolazione generale sono le donne la categoria più a rischio, probabilmente perché il lockdown ha pesato più che mai su di loro, sia come madri sia come lavoratrici.

“Il disturbo da stress post-traumatico è un disturbo psichiatrico che può svilupparsi in seguito all’esposizione ad eventi traumatici così eccessivi da determinare uno sconvolgimento psichico – spiegano Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda, co-presidenti della Sip -. Gli effetti sulle persone sono a lungo termine e talvolta cronici”.

La gran parte degli studi presi in esame indicano che i sopravvissuti al contagio hanno una maggiore probabilità di disturbi a lungo termine, seguiti da famiglie delle vittime e operatori sanitari. Il 96% dei sopravvissuti al virus sperimenta infatti i sintomi della Sindrome Post Traumatica da Stress, fino anche ad arrivare in casi estremi al rischio di suicidio. A rischiare di più coloro che hanno vissuto l’incubo della ventilazione meccanica: fino a uno su due di questi pazienti è a rischio di sviluppare disturbi psichiatrici come la PTSD con allucinazioni, ricordi di panico e ansia che potrebbero persistere anche fino a 5 anni di distanza.