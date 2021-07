Trasporto aereo, maxi sciopero del 26 luglio: i voli garantiti

editato in: da

Sciopero nei cieli italiani e migliaia di passeggeri rimangono a terra. L’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile e la Commissione garanzia sciopero hanno comunicato che lunedì 26 luglio incroceranno le braccia a livello nazionale i lavoratori dell’Enav, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, e del Centro di controllo d’area di Milano.

Trasporto aereo, maxi sciopero del 26 luglio: i motivi della protesta

La mobilitazione durerà 12 ore, dalle 8 alle 20 e si sovrapporrà per tutta la giornata alle proteste dei dipendenti di EasyJet, e per 4 ore, dalle 10 alle 14 anche del personale di terra della compagnia aerea Emirates e della società Cargo Plus.

Soltanto Alitalia ha reso noto la cancellazione di 128 dei voli programmati.

A livello nazionale gli scioperi sono stati indetti dalle sigle sindacali UNICA e UGL-TA. Mentre a Milano parteciperanno le sigle sindacali FILT-CGIL UGL-TA e UNICA.

Altre proteste a livello locale si registreranno domani inoltre tra i dipendenti degli aeroporti di Pescara, Torino, Napoli e Genova.

Trasporto aereo, maxi sciopero del 26 luglio: l’elenco dei voli garantiti

Nella comunicazione l’Enac ha però assicurato la copertura sull’intero territorio nazionale di tutti i voli, inclusi i voli charter in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Di tutti quelli in arrivo e in partenza dalle Isole e delle tratte intercontinentali.

Inoltre l’Ente ha pubblicato l’elenco dei collegamenti garantiti con la Sicilia e la Sardegna:

EGW 203 FORLI’ (LIPK) CATANIA (LICC)

EGW 303 CATANIA (LICC) PARMA (LIMP)

EJU 4804 CATANIA (LICC) NAPOLI (LIRN)

EJU 3401 OLBIA (LIEO) TORINO (LIMF)

EJU 3409 OLBIA (LIEO) VERONA (LIPX)

EJU 3417 OLBIA (LIEO) BOLOGNA (LIPE)

EJU 4858 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4819 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

DTR 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA

DTR 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

AZA 1740 COMISO (LICB) LINATE (LIML)

AZA 1737 LINATE (LIML) COMISO (LICB)

LAV 741 TRAPANI (LICT) PARMA (LIMP)

LAV 742 PARMA (LIMP) TRAPANI (LICT)

LAV 453 TRAPANI (LICT) MALPENSA (LIMC)

BLA 4001 TORINO (LIMF) CATANIA (LICC

BLA 4002 CATANIA (LICC) TORINO (LIMF)

BLA 4013 TORINO (LIMF) PALERMO (LICJ)

VLG 6296-FIRENZE (LIRQ) OLBIA (LIEO)

VLG 6297 OLBIA (LIEO) FIRENZE (LIRQ)

VLG 6866 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6867 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

VOE 1701 PESCARA (LIBP) CATANIA (LICC)

VOE 1576 CAGLIARI (LIEE) PESCARA (LIBP)

VOE 1709 GENOVA (LIMJ) CATANIA (LICC)

VOE 1708 CATANIA (LICC) GENOVA (LIMJ)

RYR 4917 TORINO (LIMF) PALERMO (LICJ)