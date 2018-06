Toto Maturità 2018: i problemi e i quesiti della seconda prova di matematica

editato in: da

Non possiamo sapere con certezza cosa dovranno affrontare gli studenti dei Licei Scientifici nella seconda prova di matematica dell’esame di maturità 2018 il 21 giugno 2018.

Quello che è certo è che nella seconda prova di matematica verranno proposti 2 problemi e 10 quesiti, tra cui scegliere e svolgere 1 problema e 5 quesiti. Con l’introduzione della Nuova Maturità, i problemi proposti per la seconda prova di matematica sono di solito:

uno analitico , di struttura tradizionale

, di struttura tradizionale l’altro in cui viene studiata una situazione reale, il cosiddetto problema contestualizzato, che tanto ha fatto discutere gli anni scorsi

I dieci quesiti invece non hanno subito cambiamenti sostanziali.

Diamo un’occhiata alle prove degli anni passati per provare a ipotizzare gli argomenti di matematica contenuti nei problemi e nei quesiti della seconda prova di Maturità per i Licei Scientifici.

Il problema contestualizzato della seconda prova di matematica per l’esame di maturità

Nella prova del 2016 gli studenti hanno dovuto individuare e studiare la funzione che rappresenta il profilo di un serbatoio di gasolio; nella prova del 2017 invece si sono dovuti cimentare con la famosa bicicletta dalle ruote quadrate. Nelle simulazioni preparate dal MIUR per preparare gli studenti alla prova, gli argomenti contestualizzati sono stati i più vari:

la funzione che rappresenta la portata del Po

lo studio di contenitori da viaggio per scarpe

la simulazione della collisione tra due meteoriti

lo studio di un espositore contenente un mappamondo

l’analisi di entrata e uscita da uno stadio

il disegno di un vaso portafiori

I problemi contestualizzati possono spaventare a prima vista, perché di difficile interpretazione. Forse il passaggio più difficile è proprio quello iniziale: occorre qualche calcolo per determinare la funzione da studiare, dopodiché i passaggi da risolvere richiedono di analizzare asintoti, limiti, massimi e minimi, eventualmente il calcolo di un integrale. Solitamente viene richiesto di dimostrare cosa succede in circostanze particolari: occorre quindi interpretare bene il problema matematico collegandolo alla situazione reale.

Il problema “standard” della seconda prova di matematica per l’esame di maturità

Il secondo problema, invece, è più “tradizionale”: nella prova d’esame del 2017 è stato dato il grafico di una funzione da cui partire per individuare la funzione e poi rappresentare i grafici della funzione integrale e derivata; un problema analogo è stato assegnato nella prova d’esame del 2016. Per affrontare uno studio di funzione bisogna ricordare bene i legami tra funzione, funzione derivata e funzione integrale, argomenti classici.

Quali argomenti affronteranno i 10 quesiti della seconda prova di matematica per l’esame di maturità del liceo Scientifico? Impossibile prevederlo, ma vediamo gli argomenti trattati nelle ultime prove e simulazioni di maturità:

calcolo degli integrali

calcolo delle derivate

calcolo dei limiti con applicazione del teorema di De L’Hopital

calcolo delle probabilità

geometria analitica nello spazio

Teorema del valor medio

Teorema di Rolle

Teorema di Lagrange

Negli ultimi anni non sono mai comparsi quesiti sulle equazioni differenziali, argomento da non trascurare.

Come scegliere tra i problemi e quesiti proposti?

Ricorda che per superare la prova devi risolvere uno solo dei due problemi e 5 dei 10 quesiti. Mantieni la calma e per scegliere leggi bene il testo di entrambi i problemi, con grande attenzione, individuando tutte le richieste. Scegli quello che presenta gli argomenti di matematica su cui ti senti più preparato e rispondi argomentando tutti i passaggi svolti. Lo stesso per i quesiti: mantieni la calma, leggi bene tutti i quesiti e seleziona i cinque che sei sicuro di saper risolvere. Se hai ripassato bene lo studio di funzione

