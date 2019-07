Test ingresso Medicina 2019, online le prove. Come funzionano

editato in: da

Molti studenti dopo l’esame di maturità sono già sui libri per prepararsi ai test di ingresso alle facoltà a numero chiuso o ad accesso programmato a livello nazionale. I primi sono gestiti direttamente e autonomamente dalle singole università e i secondi dal Miur.

Tra le facoltà ad accesso programmato a livello nazionale, con un’unica graduatoria, c’è Medicina e Chirurgia, il cui test di ammissione ha tolto il sonno a molti studenti e suscitato polemiche in passato per la formulazione delle domande. La novità di quest’anno del test è che le temute domande di logica sono state dimezzate, passando da 20 a 10, mentre sono aumentate quelle di cultura generale, da 2 a 12.

La prova si terrà il 3 settembre prossimo, con inizio alle ore 11.00, e gli aspiranti medici saranno chiamati a rispondere a 60 quesiti in 100 minuti. Tra le domande, oltre alle 10 di ragionamento logico e alle 12 di cultura generale, sono previste: 18 di biologia; 12 di chimica; 8 di fisica e matematica.

Il Miur ha pubblicato sul portale Universitaly un esempio di quello che sarà il test d’ingresso, con relative domande. Sarà un test uguale per tutti: “Prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria”, si legge sull’intestazione del documento del Ministero.

I quesiti di cultura generale faranno riferimento all’ambito storico, sociale, istituzionale e letterario. Ci saranno domande anche sui temi della Cittadinanza e della Costituzione, sulla storia del Novecento e sul mondo contemporaneo. I quesiti saranno ricavati da testi di saggistica scientifica, autori classici o contemporanei, testi di attualità dai quotidiani, riviste anche specialistiche. Una strutturazione con cui si vuole continuare il lavoro fatto dagli studenti nell’ultimo anno di scuola superiore, in preparazione del nuovo esame di Maturità che ha debuttato quest’anno.

Per iscriversi al test di ammissione a Medicina c’è tempo fino alle ore 15.00 di giovedì 25 luglio 2019. Si deve andare sul sito http://www.universitaly.it e indicare, in ordine di preferenza, le sedi universitarie per cui si intende concorrere. La prima preferenza indicata è quella dove si svolgerà il test. Una volta scelte, le preferenze non si possono più cambiare.

Quando sarà terminata l’iscrizione su Universitaly, le aspiranti matricole dovranno perfezionarla secondo le istruzioni del bando dell’università presso la quale intendono svolgere il test.

I posti disponibili quest’anno per Medicina e Chirurgia sono 11.568 (nel 2018 erano 9.779), quelli per Odontoiatria sono 1.133 (un anno fa erano 1.096).