Tessera sanitaria, aggiunte nuove funzioni: cosa si può fare

Per i dati sull’anno di imposta 2017 sarà possibile utilizzare la tessera sanitaria per consultare e aggiornare i dati fiscali. Ovvero potranno esser modificate tutte le spese sanitarie, quelle che riguardano i familiari a carico e quelle sui rimborsi su spese mediche e veterinarie.

“Il Ministero dell’Economia ha messo a punto un decreto sulla tessera sanitaria e le spese da poter detrarre nella dichiarazione dei redditi– si legge nella nota- Questo, pubblicato nell’ultima Gazzetta ufficiale, introduce “specifiche tecniche” e “modalità operative” del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell’Agenzia delle Entrate e la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie”.

NUOVE FUNZIONI – I dati saranno accessibili online e quindi sarà possibile consultarli in modo dettagliato e preciso. Dopo aver effettuato l’attivazione presso l’Agenzia delle Entrate, si potrà accedere alle nuove funzioni: si potrà ad esempio aggiungere un documento di spesa o modificare quelli che riguardano spese e rimborsi.

Sarà prevista la possibilità di chiedere di non utilizzare alcuni documenti per i rimborsi nella dichiarazione, così come si potrà calcolare in anticipo la somma delle spese sanitarie che si intende portare nella detrazione fiscale (la cosidetta “riliquidazione”).

Sarà infine possibile per il contribuente usufruire di un tasto “reset” che può servire a ripristinare i dati che sono stati inseriti.

Tutte le informazioni che verranno modificate saranno tracciate e dunque soggette a verifiche da parte del Fisco.

