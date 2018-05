Telefonia: sbarca in Italia Iliad, il quarto operatore

editato in: da

Arriva in Italia un quarto operatore telefonico: si tratta del gruppo francese di telecomunicazioni Iliad e ad annunciarlo è stato il nuovo amministratore delegato, Thomas Reynaud.

“L’Italia è la nuova frontiera per la crescita” afferma Iliad, che ricorda di “aver dimostrato una chiara capacità di essere un disgregatore (del mercato, ndr) di successo”: ne è una prova Free Mobile in Francia, “il lancio di maggior successo di un nuovo entrante, con più del 5% di quota di mercato guadagnato in meno di dei mesi”.

NUOVO MERCATO – Il nostro Paese, secondo quanto annunciato durante la presentazione delle slide del fatturato, è “la nuova frontiera della crescita”. Un mercato da 16 miliardi di euro, per quanto riguarda il settore Mobile.

LE OFFERTE – Il lancio, sottolinea ancora la compagnia, “è ormai alle porte”, la rete “è attiva” e ci sono “solidi indicatori di performance”; senza dimenticare, inoltre, che “le offerte e i piani di marketing sono pronti”.

