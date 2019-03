Telefonia mobile: 8 operatori su 11 bocciati in trasparenza

editato in: da

Otto operatori della telefonia mobile su undici sono pessimi in chiarezza e trasparenza al consumatore. Su 160 negozi visitati, tra store ufficiali e rivenditori multimarca, solo il 6% fornisce spontaneamente dettagli sui costi extra-soglia. Nel 92% dei casi il negoziante non chiede informazioni sul profilo di consumo del cliente prima di proporgli un piano tariffario. Se si chiedono informazioni sulle penali per recesso anticipato, il 50% delle risposte è sbagliato (oppure non c’è risposta). Il 23% di addetti alle vendite non specifica il nome dell’offerta che sta proponendo al cliente. Costi extra, vincoli contrattuali, penali indebite: nel sottoscrivere un nuovo contratto nessun operatore telefonico brilla in trasparenza.

Sono i dati di un’inchiesta di Altroconsumo in 160 punti vendita tra ufficiali e rivendito­ri autorizzati di undici operatori telefonici a Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo. Obiettivo: valutare il grado di trasparenza nei confronti di un cliente che vuole attivare un nuovo numero.

Proprio nelle informazioni precontrattuali il 70% degli operatori ha ottenuto un voto pessimo (meno di 2 su 5). Solo un punto va ai leader di mercato, Vodafone e Tim (incluso l’operatore virtuale Kena), che nell’informazioni in negozio sono i peggiori.

Buio sui costi extra-soglia. Sono avvantaggiati i negozi di quei provider che confezionano offerte semplici e facili da capire e da spiegare. È il caso dei piani tariffari di Coop Voce e ho.Mobile, che non hanno costi extra-soglia né costi di uscita per recesso anticipato. Rete di vendita lacu­nosa nelle informazioni se invece deve piazzare offerte più complesse: nessun cenno su quanto costino i giga di traffico in più nel caso in cui quelli inclusi nel pacchetto mensile si esauriscano; i più svicolano, rispondendo generica­mente: “Internet si blocca”. Incertezze o buio assoluto anche sul costo di eventuali sms o minuti aggiuntivi. Le informazioni sui costi extra-so­glia arrivano quasi sempre dietro espres­sa domanda: solo il 6% dei venditori le menziona in modo spontaneo.

Offerte alla cieca, con mancata comunicazione del nome del pacchetto e nessuna consegna di ma­teriale informativo (brochure, schede, prospetti) con il riepilogo dei dettagli del piano.

Per verificare quali problemi possono verificarsi durante e dopo la sottoscrizione del contratto, Altroconsumo ha attivato anche 55 schede telefoniche, una per operatore in ciascuna città. Valutati negativamente gli operatori che per il pagamento richie­dano obbligatoriamente il codice Iban o il numero di carta di credito, perché così facendo impongono limitazioni nelle possibilità di pagamento. In alcuni casi nessuna documentazione contrattuale è stata consegnata, comportamento grave perché i consumatori devono es­sere sempre messi a conoscenza delle condizioni contrattuali realmente appli­cate, per poter far valere i propri diritti.