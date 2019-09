TEDxMilano 2019, il programma completo: eventi, speaker e orari

editato in: da

Torna l’appuntamento con TEDxMilano, la conferenza organizzata dall’omonima organizzazione statunitense che si pone l’obiettivo di “diffondere idee di valore”.

Al centro della discussione al TEDxMilano 2019 ci saranno i grandi cambiamenti che stanno stravolgendo il mondo in questi ultimi anni. Si parlerà ovviamente del cambiamento climatico, i cui effetti si fanno sentire in maniera sempre più forte ed estesa; ci sarà poi spazio per i cambiamenti politici ed etici che stanno, in maniera più o meno profonda, trasformando la società in cui viviamo; ampio spazio verrà inoltre dedicato a come l’innovazione stia incidendo sulla nostra vita e abitudini lavorative.

Insomma, si parlerà del mondo in rapida trasformazione e di come approcciarsi ai cambiamenti con intelligenza, cultura e passione.

Quando ci sarà il TEDXMilano 2019

Il TEDxMilano 2019 si terrà il 28 e 29 settembre al Teatro Dal Verme del capoluogo meneghino. Il primo giorno sarà dedicato ai workshop, mentre il secondo alla conferenza vera e propria.

Programma TEDxMilano 2019

Anche se il programma completo della conferenza non è ancora stato reso noto, si sa già quali saranno i relatori che si alterneranno sul palco del Teatro Dal Verme.

Davide Cassi . Fisico gastronomico e professore di fisica della materia soffice a Parma, da oltre 20 anni collabora con i maggiori chef e pasticceri al mondo per mettere a punto nuove tecniche di cucina;

. Fisico gastronomico e professore di fisica della materia soffice a Parma, da oltre 20 anni collabora con i maggiori chef e pasticceri al mondo per mettere a punto nuove tecniche di cucina; Luigi De Micco . Imprenditore seriale, nel 2004 fonda GoKick!, prima community online per organizzare partite di calcetto in Italia e all’estero. Dal 201, grazie a PlayMore!, gestisce un centro sportivo comunale di 4.000 metri quadrati nel cuore di Milano;

. Imprenditore seriale, nel 2004 fonda GoKick!, prima community online per organizzare partite di calcetto in Italia e all’estero. Dal 201, grazie a PlayMore!, gestisce un centro sportivo comunale di 4.000 metri quadrati nel cuore di Milano; Alberto Diaspro . Tra le più importanti personalità scientifiche al mondo nella ricerca nanofisica, + Direttore di Nanofisica e del Nikon Imaging Center all’ Istituto Italiano di Tecnologia, Professore Ordinario di Fisica applicata presso l’ Università di Genova e Accademico dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere;

. Tra le più importanti personalità scientifiche al mondo nella ricerca nanofisica, + Direttore di Nanofisica e del Nikon Imaging Center all’ Istituto Italiano di Tecnologia, Professore Ordinario di Fisica applicata presso l’ Università di Genova e Accademico dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere; Marco Dussin . Formatore e consulente strategico, si occupa di tematiche legate all’organizzazione di tempo e lavoro, sperimentazione e innovazione;

. Formatore e consulente strategico, si occupa di tematiche legate all’organizzazione di tempo e lavoro, sperimentazione e innovazione; Laura Ferreri . Neuroscienziata di fama internazionale, ha sviluppato un progetto di ricerca volto a comprendere le basi neurochimiche del piacere musicale e le sue implicazioni nella modulazione della memoria umana;

. Neuroscienziata di fama internazionale, ha sviluppato un progetto di ricerca volto a comprendere le basi neurochimiche del piacere musicale e le sue implicazioni nella modulazione della memoria umana; Tommaso Ghidini . Capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea, si occupa di supervisionare e garantire l’integrità e la sicurezza dei vari programmi sviluppati dalla stessa ESA;

. Capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea, si occupa di supervisionare e garantire l’integrità e la sicurezza dei vari programmi sviluppati dalla stessa ESA; Antonio La Cava . Maestro di scuola primaria, nel 1999 idea il Bibliomotocarro, biblioteca itinerante che porta libri e cultura nei piccoli paesi della Basilicata;

. Maestro di scuola primaria, nel 1999 idea il Bibliomotocarro, biblioteca itinerante che porta libri e cultura nei piccoli paesi della Basilicata; Pink Puffers . Marching band che, cresciuta tra contaminazioni funk, rock e punk, ha dato vita al phunk, un genere che va dal soul all’heavy metal, passando dal jazz e dall’hard rock senza alcun limite o pregiudizio razziale;

. Marching band che, cresciuta tra contaminazioni funk, rock e punk, ha dato vita al phunk, un genere che va dal soul all’heavy metal, passando dal jazz e dall’hard rock senza alcun limite o pregiudizio razziale; Giacomo Poretti . Meglio conosciuto come Giacomo, fa parte dello storico trio di comici “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Negli anni alla passione per la recitazione ha legato anche quella per la scrittura, diventando autore di romanzi e firma per diverse riviste e quotidiani;

. Meglio conosciuto come Giacomo, fa parte dello storico trio di comici “Aldo, Giovanni e Giacomo”. Negli anni alla passione per la recitazione ha legato anche quella per la scrittura, diventando autore di romanzi e firma per diverse riviste e quotidiani; Katia Provantini . Psicoterapeuta evolutiva, è da sempre impegnata nell’ideazione di progetti e sperimentazioni per contrastare la dispersione scolastica;

. Psicoterapeuta evolutiva, è da sempre impegnata nell’ideazione di progetti e sperimentazioni per contrastare la dispersione scolastica; Paolo Rigamonti . Designer, nel 1999 fonda Limiteazero, studio di design che negli anni ha collaborato a diversi progetti di natura culturale e commerciale;

. Designer, nel 1999 fonda Limiteazero, studio di design che negli anni ha collaborato a diversi progetti di natura culturale e commerciale; Tommaso Salaroli . Sognatore incallito, a 14 anni viene definito “l’occupante, per scelta, più giovane d’Italia”. A 17 anni fonda “Scomodo”, rivista nata come giornalino scolastico e ora una delle più grandi realtà editoriali e culturali indipendenti del nostro Paese;

. Sognatore incallito, a 14 anni viene definito “l’occupante, per scelta, più giovane d’Italia”. A 17 anni fonda “Scomodo”, rivista nata come giornalino scolastico e ora una delle più grandi realtà editoriali e culturali indipendenti del nostro Paese; Manuela Ulivi. Avvocatessa da sempre impegnata su tematiche di violenza di genere, è presidentessa del CADMI (Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano)

Workshop TEDxMilano 2019

Il 28 settembre, come detto, sarà dedicato ai workshop, delle sedute “pratiche” dedicate alla formazione e all’innovazione. Nello specifico, si terranno quattro conferenze, dirette da altrettanti “trainer” della durata variabile tra 2 ore e 3,5 ore.