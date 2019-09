TedxMilano: gli interventi più significativi delle scorse edizioni

editato in: da

C’è grande attesa per la settima edizione di TedxMilano, che si terrà il 28 e 29 settembre al Teatro Dal Verme.

Il primo giorno dell’evento sarà dedicato ai workshop, mentre il secondo alla conferenza vera e propria, con gli interventi dei relatori sul tema dei “cambiamenti“, a cui è dedicata l’edizione di quest’anno. Verrà affrontato anche il modo in cui l’innovazione stia incidendo sulla nostra vita e sulle nostre abitudini lavorative.

TedxMilano 2019 è la conferenza a cui partecipano quattordici relatori con interventi di quindici minuti l’uno, seguendo un format ideato negli Stati Uniti da Richard Saul Wurman e Harry Mark. Negli Usa le conferenze si chiamano Ted, nel resto del mondo Tedx e sono organizzate da associazioni e aziende del luogo che ricevono una licenza gratuita sul format dagli organizzatori americani.

Ogni anno l’evento di Milano raccoglie una grande ed entusiasta partecipazione di pubblico, radunando fino a 1.500 persone e con gli interventi che fanno subito il tutto esaurito. Gli organizzatori Catherine e François de Brabant hanno raccontato in una videointervista come è nato TedxMilano, come si svolge e la passione che mettono nel loro lavoro.

Organizzare una conferenza Tedx è prima di tutto un’esperienza formativa e coinvolgente, che premette l’incontro con personalità straordinarie. Il lavoro consiste nella ricerca di relatori che propongano idee originali e temi innovativi e abbiano realizzato progetti di valore. L’esposizione al pubblico delle loro idee e delle attività che hanno realizzato avviene in un contesto entusiasmante ed emozionante, informale ma rigoroso al tempo stesso.

Gli interventi vengono preparati con l’aiuto di un coach, affinché i relatori si presentino al meglio davanti al pubblico. Il ritmo dell’esposizione e il cambio di registro della conferenza, su temi molto diversi, garantiscono l’attenzione costante degli spettatori.

In attesa di TedxMilano 2019 vi proponiamo alcuni interventi, da vedere o rivedere, dei relatori delle precedenti edizioni.