Tamponi a chi torna da Spagna, Grecia, Malta e Croazia: la situazione negli aeroporti

Nonostante l’obbligo imposto dall’ordinanza firmata pochi giorni fa dal ministro Speranza, i controlli negli aeroporti italiani sono ancora molto blandi. Il provvedimento emanato d’emergenza prevede l’obbligo di sottoporsi test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo nel porto, aeroporto o luogo di confine per tutti coloro che tornano da Spagna, Grecia, Malta e Croazia.

Una misura resa necessaria dall’esplosione di contagi legata ai vacanzieri di ritorno dai quattro Paesi del bacino del Mediterraneo ma che, fino a oggi, non ha trovato ancora ampia applicazione. E anche dove sono state già attrezzate le prime aree adibite ai controlli sanitari, le cose non vanno sempre per il meglio. A Fiumicino, dove “Aeroporti di Roma” ha allestito un’area in grado di ospitare fino a 480 persone contemporaneamente, si sono registrati alcuni rallentamenti, con viaggiatori in attesa per circa mezz’ora.

Controlli sanitari negli aeroporti: dove si fanno i tamponi

AdR, società che gestisce entrambi gli aeroporti capitolini, è stata tra le prime a reagire all’ordinanza firmata dal ministro Speranza lo scorso 12 agosto.

Sia a Fiumicino sia a Ciampino sono state allestite delle aree dove i passeggeri in arrivo da Spagna, Grecia, Malta e Croazia vengono sottoposti al tampone da parte del personale sanitario del Servizio regionale. Nel principale scalo romano sono stati creati 12 diversi box in un’area che può ospitare fino a 480 persone contemporaneamente; a Ciampino, invece, i box sono 5 e occupano una superficie di 150 metri quadrati.

Aree dedicate allo screening dei viaggiatori in arrivo sono state create anche negli aeroporti di Perugia, Pescara, Venezia e Verona, mentre a Bologna la sperimentazione dovrebbe partire già nei prossimi giorni.

Controlli sanitari negli aeroporti: dove non si fanno i tamponi

Gli altri scali italiani stanno invece provvedendo alla realializzazione delle aree adibite allo screening sanitario, anche se non c’è ancora una data certa sull’inizio delle operazioni.

A destare le maggiori preoccupazioni, almeno per il momento, sono i tre aeroporti lombardi (Malpensa, Linate e Orio al Serio), dove ogni giorno transitano migliaia e migliaia di viaggiatori provenienti dalle quattro nazioni “incriminate”. Per ora, chi torna da Spagna, Grecia, Malta e Croazia viene invitato a rivolgersi all’Unità sanitaria territoriale di competenza entro 48 ore, così come previsto dall’ordinanza ministeriale, ma sembra che a partire dalla seconda metà della prossima settimana potrebbero essere aperte le prime strutture per realizzare i tamponi.

Chi atterra a Bari e Brindisi deve rivolgersi alle autorità sanitarie della propria provincia; chi arriva a Napoli dovrà porsi in auto-quarantena in attesa di essere contattato dalle autorità; a Genova, invece, ci si dovrà auto-denunciare e presentarsi presso una struttura sanitaria entro 48 ore.