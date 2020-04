Supermercati aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta: la mappa delle Regioni

editato in: da

A Pasqua e Pasquetta i supermercati di diverse Regioni rimarranno chiusi domenica e lunedì, mentre in altre alcune catene hanno già fatto sapere garantiranno il servizio, ma solo in determinate fasce orarie. Il lockdown delle attività essenziali, dunque, seguirà criteri diversi questo week end. Vediamo nel dettaglio cosa è stato deciso.

Pasqua blindata: le regioni che chiudono i supermercati domenica 12 e lunedì 13 aprile

La scelta di chiudere o tenere aperti i supermercati a Pasqua e Pasquetta è stata rimandata alle Regioni. Così, botteghe e supermercati dovranno attenersi a quanto disposto nell’ordinanza emanata dalla Regione di competenza per capire come procedere in questo senso. Tutto, comunque, è ormai stato deciso e, tra le Regioni che hanno optato per una “Pasqua blindata” e che hanno esteso la chiusura dei supermercati a lunedì 13 aprile ci sono:

Abruzzo;

Basilicata;

Sicilia;

Sardegna;

Veneto;

Emilia Romagna;

Lazio;

Molise;

Puglia;

Toscana;

Piemonte;

Umbria;

Ferrati, pertanto, saranno i controlli delle autorità in questi territori. Rimanendo aperte solo determinate attività (le farmacie, per esempio), sarà molto più difficile per i cittadini muoversi se sprovvisti di una valida giustificazione.

Le Regioni dove i supermercati rimangono aperti a Pasqua e Pasquetta

Mentre nelle Regioni sopra elencate si è deciso di disporre una chiusura totale e prolungata dei supermercati per tutto il week end di Pasqua (lunedì dell’Angelo compreso), in controtendenza hanno deciso di muoversi la Liguria e la Lombardia.

In Liguria, nello specifico, i supermercati rimarranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta ma fino alle 15.00. La Lombardia, invece, ha deciso di non imporre la chiusura ma di rimandare la scelta alle singole catene, che hanno già fatto sapere quando e come garantiranno il servizio nei giorni festivi.

Supermercati chiusi, ma solo a Pasqua: le Regioni che riprendono le attività lunedì 13 aprile

Le Regioni non citate sopra, quelle rimaste, hanno invece preferito procedere diversamente. In Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Marche, i supermercati rimarranno chiusi solo la domenica di Pasqua, mentre riprenderanno le attività lunedì 13 aprile. Per un compromesso simile, in fine, ha deciso di optare la Valle d’Aosta, dove i supermercati rimarranno chiusi domenica 12 aprile e riapriranno lunedì prossimo ma seguendo un orario ridotto. Lì infatti a Pasquetta saranno aperti solo per un turno, ovvero dalla mattina fino alle 15.00 del pomeriggio.