Superenalotto, centrato il 6 a Sassari: con 3 euro super vincita da 60 milioni

Vincita milionaria al Superenalotto: a Sassari è stato centrato un sei dal valore di 59.472.355,48 euro, quasi 60 milioni. La schedina fortunata è stata acquistata per 3 euro nella tabaccheria di via Luna e Sole 11.

La combinazione vincente è:

16-24-29-53-73-88

numero Jolly 62, SuperStar 50.

In tutto il 2020, sono stati indovinati soltanto due sei: l’ultima vincita risale al 28 gennaio 2020, con un jackpot da 67,2 milioni di euro.

Da quanto non usciva il 6

Con quella di stasera sono 124 le vincite con 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto. Il 6 mancava dal 28 gennaio 2020, quando è stato vinto ad Arcola, in provincia di La Spezia, la prima vincita del 2020. La schedina vincente da soli 2 euro allora era valsa più di 67 milioni di euro (67.218.272,10 per l’esattezza).

Prima ancora, il 17 settembre 2019 il 6 era stato centrato a Montechiarugolo (Pr) con un jackpot da 66,4 milioni di euro, il 14esimo più alto di sempre.

Il 13 agosto 2019, invece, è stato vinto a Lodi il jackpot dei record da 209 milioni di euro, la vincita più alta nella storia del Superenalotto di Sisal. Ad indovinare la combinazione vincente di Lodi era stato il terminale di Quick Pick, sistema che crea casualmente la schedina. I numeri, quindi, erano stati giocati “a caso”.

Le probabilità di vincita

Le probabilità di vincere al Superenalotto, per ogni combinazione vincente, sono:

1 su 622.614.630 per la sestina vincente;

1 su 103.769.105 per i cinque numeri vincenti + numero Jolly;

1 su 1.250.230 per i cinque numeri vincenti;

1 su 11.907 per i quattro numeri vincenti.

Come si incassa la vincita

Per incassare le vincite del Superenalotto si hanno solitamente 90 giorni di tempo a partire dalla pubblicazione del bollettino ufficiale del concorso. Prima di richiedere la vincita è necessario presentare la ricevuta di gioco presso gli Uffici Premi di Sisal S.p.A. a Milano in Via A. Tocqueville 13, o a Roma, presso la sede di Viale Sacco e Vanzetti 89.

Il pagamento della vincita avverrà entro una mese dalla consegna della schedina vincente.

Come viene calcolato il 6

Per definire il montepremi totale, si prende il 60% di quanto viene raccolto con le quote delle giocate.

Ai 6, ovvero alla categoria di giocate con i sei numeri della combinazione base, va il 17,4% del totale, ai 5+1 il 13%, ai 5 il 4,2 del totale, così come ai 4. Ai 3 va il 12,8% del montepremi totale, che sale al 40% per i due. Alle vincite immediate va l’8,4% del totale.