Superenalotto, estrazioni di lunedì 23 dicembre 2019: numeri e combinazione vincente

Lunedì 23 dicembre, in via eccezionale, è avvenuta l’estrazione del Superenalotto. In occasione delle festività natalizie, infatti, l’estrazione di martedì 24 dicembre è stata anticipata a lunedì 23 dicembre, mentre quella del 26 dicembre è stata anticipata a martedì 24 dicembre.

Per chi si fosse perso l’estrazione precedente, di sabato 21 dicembre, non è ancora uscito nessun 6 o 5+, mentre il jackpot è salito a 51 milioni di euro.

La sestina vincente del Superenalotto

17 30 45 56 87 89

numero jolly 18

numero Superstar 76

Lotto e 10eLotto, i numeri vincenti

L’estrazione del Lotto di giovedì 26 dicembre è stata posticipata a venerdì 27 dicembre 2019. Martedì 24 dicembre, dunque, per Lotto e 10elotto le estrazioni procederanno seguendo il solito ordine, nessun anticipo.