Stato di emergenza, giorni contati? Ecco quando potrebbe finire

editato in: da

Tra poco più di un mese potrebbe calare il sipario sullo stato di emergenza che ci accompagna ormai da mesi. La decisione non è ancora stata presa ma sarà oggetto di discussione dei prossimi incontri dell’esecutivo che al momento – in scia ai numeri decisamente incoraggianti che arrivano dalla curva dei contagi – sembrerebbe non essere intenzionato a prorogarlo oltre il 31 luglio.

Ad anticipare il possibile scenario Mariastella Gelmini: “Non ne abbiamo ancora parlato in Consiglio dei ministri, ma credo che i tempi siano maturi per chiudere la fase emergenziale e attrezzarci con gli strumenti ordinari. Naturalmente senza rinunciare al prezioso contributo del generale Figliuolo. La fine dello stato di emergenza sarebbe un bel segnale anche per il turismo”, ha detto la Ministra per gli Affari Regionali.

L’ipotesi più accreditata sembra essere quella di stoppare lo stato di emergenza per aprire ufficialmente nuova fase della gestione dell’epidemia di Covid e mettere in campo una diversa strategia rispetto alla campagna di vaccinazione, passando da una “gestione centralizzata presso gli hub vaccinali” a un sistema di vaccinazioni “delocalizzate molto più capillare e prossimo al cittadino”.

A tracciare la nuova prospettiva, del resto, è stato nei giorni scorsi, proprio il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, in audizione alla Camera dei Deputati





COS’E’ LO STATO DI EMERGENZA E COSA E’ SUCCESSO IN QUESTI MESI