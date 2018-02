SPID e identità digitale: tutti i servizi online abilitati

L’identità digitale tramite SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il nuovo sistema di login che permetterà attraverso un unico account di poter usufruire dei servizi online della Pubblica Amministrazione. Con le proprie credenziali SPID, infatti, ogni utente può autenticarsi ad una vasta gamma di portali telematici – delle Pubbliche Amministrazioni e delle aziende che aderiscono al sistema – utilizzando come login la propria identità digitale per accedere ai servizi online abilitati.

Gli ambiti di applicazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale sono piuttosto vasti, offrendo a privati e Partite IVA centinaia di servizi. Vediamone dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it i principali.

SERVIZI FISCALI E PREVIDENZIALI – Tra i servizi più diffusi spiccano senz’altro quelli INPS che, attraverso il suo portale telematico, non soltanto permette la consultazione delle informazioni previdenziali del contribuente, ma consente anche l’accesso diretto alla richiesta di prestazioni. Recente novità è il servizio online per la richiesta di APe Volontario, anticipo finanziario a garanzia pensionistica accessibile ad una vasta platea di lavoratori prossimi alla pensione.

SERVIZI SANITARI – Tra i servizi online con accesso SPID spiccano anche quelli sanitari. In questo ambito, l’identità digitale torna utile per le prenotazioni al CUP di prestazioni mediche, così come per la consultazione del fascicolo sanitario elettronico (dal portale nazionale FSE o dai singoli portali regionali) con i referti e la storia clinica dei pazienti e la possibilità di gestire le deleghe per familiari e assistiti.

SCUOLA E CULTURA – Grazie a SPID viene inoltre semplificata la gestione di numerose pratiche relative al mondo della Scuola: oltre alla ormai “tradizionale” iscrizione online, oggi sono disponibili con la propria identità digitale anche diverse agevolazioni e contributi. Pensiamo alla Carta del Docente e al Bonus Cultura, incentivi destinati rispettivamente a professori e studenti, che richiedono necessariamente la richiesta tramite SPID.

