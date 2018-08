Sky e Dazn: le offerte di agosto 2018 per Serie A e Serie B

editato in: da

Gli amanti del calcio potranno usufruire, sottoscrivendo un abbonamento entro fine agosto, delle offerte di Sky e Dazn per la serie A e B.

Se state pensando di sottoscrivere un abbonamento per vedere la serie A e B comodamente da casa vostra, potreste essere interessati alle nuove offerte messe in campo da Sky e Dazn. Sono tre i pacchetti ideati dalle due aziende, che hanno stretto un accordo per permettere agli appassionati di fruire della visione di tutte le partite. Sky in particolare ha tre abbonamenti per soddisfare le esigenze di tutti i clienti: si tratta del pacchetto Digitale Terrestre, Fibra e Sky Satellite.

Il pacchetto Digitale Terrestre di Sky è offerto al prezzo scontato di 19,90 euro per sei mesi invece di 29,90: prevede la visione di Sky Tv (che comprende otto canali di Mediaset Premium e quattro di Sky) e Sky Sport (due canali). Si può aggiungere Sky Sport al costo di quindici euro, iniziando a pagarlo dal primo settembre 2018. L’offerta è riservata solo a chi ha una tessera e un modulo cam abilitati alla visione dei pacchetti a pagamento del digitale terrestre.

La seconda offerta di Sky è “Fibra”: questa è attualmente attivabile al costo di 29,90 euro al mese per un anno invece di 49,60. Nel pacchetto sono compresi Sky Tv, Sky Family, e – a scelta – uno tra Sky Cinema e Sky Sport. L’Europa League e la Champions League potranno essere visti solo scegliendo Sky Sport nel proprio abbonamento. Come per il Digitale Terrestre, inoltre, si può aggiungere Sky Calcio a 15,20 euro al mese. Il costo di attivazione è di 49 euro.

La terza offerta proposta da Sky è “Sky Satellite”. È possibile attivare l’abbonamento al costo di 29,90 euro per un anno invece di 49,60. Il pacchetto comprende Sky Tv, Sky Family e un canale a scelta tra Sky Cinema e Sky Sport. Come per le altre offerte, è possibile attivare Sky Calcio a 15,20 euro al mese. Il costo di attivazione è di 99 euro.

Non solo: i clienti Sky possono vedere anche i contenuti di Dazn grazie a un altro abbonamento molto conveniente. Fino al 13 settembre è possibile attivare Dazn a 7,99 al mese invece di 9,99 euro (ma solo per i clienti Sky da più di un anno). La seconda offerta è quella di tre mesi di Dazn a 21,99 euro invece di 29,97 euro, mentre la terza (valida solo fino al 3 settembre) si estende per nove mesi e ha un costo di 59,99 euro al posto di di 89,91 euro.