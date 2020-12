Snai, sito di scommesse down in tutta Italia: cosa succede ai conti

editato in: da

Non è possibile accedere al sito della società di scommesse sportive Snai, offline per tutta la giornata del 27 dicembre. Migliaia di utenti hanno chiesto spiegazioni sui social, segnalando il malfunzionamento, avvenuto già a partire dalle 7 di mattina, con segnalazioni arrivate su Down Detector a partire dalle ore successive. Anche la app collegata al portale web ha subito disagi. Inizialmente in home page era presente un annuncio che parlava di manutenzione straordinaria.

SnaiTech, che controlla il network di scommesse, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale attraverso il proprio ufficio stampa, affidando ai social media manager l’incarico di trattare con gli utenti disperati che stanno inonando Twitter di domande che riguardano il malfunzionamento del sito.

Diversi appassionati di scommesse hanno ricevuto l’errore 502 cercando di accedere in mattinata al sito Snai. Questo messaggio automatico indica malfunzionamenti che non riguardano gli utenti. Infatti i codici che vanno da 500 a 511 comportano un errore dal lato del server.

Down sito di Snai: nessuna manutenzione straordinaria

“La manutenzione riguarda tutti i prodotti Snai.it e app, contiamo di tornare operativi nel più breve tempo possibile. Il team di Snai”, si leggeva cercando di accedere a Snai.it fino al tardo pomeriggio. Il messaggio è stato poi sostituito: “Gentili utenti, stiamo lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile tutti i servizi. Ci scusiamo per il disagio. Il team di Snai”.

Snai ha chiarito via social che il malfunzionamento non dipende dalle operazioni di manutenzione. “Il sito non è in manutenzione. Stiamo avendo altri problemi che stiamo cercando di risolvere da stamani mattina. Ma ripetiamo che il sito non è in manutenzione”.

Down sito di Snai: paura per i conti dei giocatori

La società ha poi chiarito che i conti degli utenti non subiranno modifiche o perdite. “Potete stare tranquilli. Il problema riguarda il sito, non i conti di gioco”, ha chiarito la società attraverso Twitter, rispondendo ai quesiti degli utenti che si interrogano anche sugli incassi delle vincite.

Down sito di Snai: come chiamare la società di scommesse

Gli utenti possono rivolgersi al numero 800 050 140, attivo 24 ore su 24, per chiedere delucidazioni agli operatori riguardo la sicurezza dei propri dati e la gestione del conto fintanto che continuerà il down del sito di Snai.