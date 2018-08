Come seguire la Serie A 2018-19 sulla Tv in chiaro non a pagamento

editato in: da

Da Sky a DAZN, la programmazione della serie A è spezzettata e prevede svariati abbonamenti. C’è però ancora il modo di vedere il calcio in chiaro.

Non una stagione semplice per gli appassionati di calcio, che amano solitamente seguire la propria squadra del cuore, e non solo, in televisione. La divisione del pacchetto sportivo non è più soltanto ascrivibile all’annosa diatriba tra Sky e Mediaset. A partire da quest’anno infatti nessun operatore potrà vantare un’offerta completa per quanto concerne la serie A, dato l’arrivo di DAZN.

Circa il 30% delle gare del massimo campionato italiano saranno trasmesse da questa piattaforma digitale, che ha stretto un accordo con Mediaset, consentendo all’azienda della famiglia Berlusconi di includere questo numero limitato di gare nel proprio abbonamento Calcio.

Differente il discorso per quanto riguarda Sky invece, che detiene circa il 70% della serie A (oltre a Europa League e Champions League) ma, dietro pagamento di un ulteriore abbonamento, consentirà la visione dei contenuti DAZN sui propri decoder di ultima generazione.

In questo calderone di tariffe e programmazioni che sul web definisco ‘spezzatino’, il concetto di tv in chiaro non è ancora del tutto svanito. Mediaset infatti continuerà a garantire la visione di tutti i gol e le azioni principali di tutte le sfide di campionato. Per quanto riguarda le prime due giornate di serie A, domenica 19 e 26 agosto andrà in onda su Canale 5 Aspettando Pressing, anticipazione di Pressing, programma in diretta che farà il proprio esordio il 2 settembre.

Al pubblico verranno proposti gol e highlights, con il commento della giornata disputata da parte di esperti del settore. Tornerà inoltre Tiki Taka, che vedrà in studio Wanda Nara come opinionista, che continuerà a parlare di calcio sotto tanti punti di vista.

Anche la Rai interviene nella programmazione in chiaro, proponendo le azioni salienti e i gol delle gare andate in onda su Rai Sport HD, dalle 23.30 fino alla mezzanotte del sabato. Lo stesso sarà offerto la domenica, seppur attraverso svariati programmi, da Dribbling a Novantesimo Minuto, fino alla Domenica Sportiva. A ciò la tv di Stato aggiunge anche una gara di Champions League in onda su Rai 1 al mercoledì sera. Gli appassionati ne hanno già avuto un assaggio con la trasmissione della finale di SuperCoppa Europea tra Real Madrid e Atletico Madrid, vinta dagli uomini di Simeone.