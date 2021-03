Seconde case, stop in alcune Regioni. Ecco quali

editato in: da

Come ogni venerdì si attende il nuovo report settimanale dell’Iss, sulla base dei dati raccolti dalla Cabina di regia.

Come sappiamo, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni. Il 3, 4 e 5 aprile, cioè nelle giornate della vigilia di Pasqua, Pasqua stessa e Pasquetta, su tutto il territorio nazionale si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse, con la sola eccezione delle eventuali zone bianche (ad oggi solo la Sardegna è bianca).

Da lunedì 15 marzo in base alle ordinanze del ministro della Salute Speranza l’Italia è così suddivisa:

zona bianca: Sardegna;

zona gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;

zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;

zona rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

La Sardegna, fresca della nuova ordinanza del governatore Solinas che vieta l’ingresso sull’isola ai non residenti se non in casi eccezionali, dovrebbe restare per la terza settimana consecutiva in zona bianca. Se dovesse passare gialla, verrebbe balzata in un attimo dalla libertà quasi totale alle regole della zona arancione.

E qui si innesta la questione relativa alle seconde case ed alle relative ordinanze locali. In Sicilia resta necessario esibire un tampone negativo per varcare i confini. La Toscana sta valutando un’ordinanza che vieti gli arrivi durante i week end e nel ponte di Pasqua. Altre Regioni si sono invece già mosse. Nel dettaglio: