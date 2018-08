Scuola, risparmio, famiglie: cosa conviene di più acquistare ad agosto

editato in: da

Agosto è il momento ideale per fare incetta di prodotti necessari per la scuola: dalla cancelleria ad altri accessori necessari per lo studente.

In particolare, vi sono maggiori possibilità di risparmio se gli acquisti vengono effettuati online o nei supermercati, rispetto alle cartolibrerie, da quanto si deduce confrontando i dati dell’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. In media i prodotti acquistati nei negozi di cartoleria costano il 24,4% in più rispetto ai supermercati, mentre il 14,88% in più rispetto alle offerte online.

Seppur la grande distribuzione risulti, in generale, più economica, nel mese di agosto si possono trovare delle offerte online, per esempio su astucci, zaini e quaderni che costano meno rispetto alla media dei prezzi negli ipermercati. Ecco, quindi, cosa conviene di più acquistare online in questo periodo, per evitare infinite code a settembre e prezzi davvero alti.

Lo zaino. Comprare questo prodotto ad agosto permette alle famiglie di fare meno coda alle casse e di avere a propria disposizione più tempo, oltre ad avere la possibilità di scegliere tra più tipologie, modelli e colori. Tramite l’acquisto online, inoltre, si può disporre di una maggiore quantità di informazioni: è possibile fare una verifica più completa, in particolare sui requisiti, sulla qualità, e sulla disponibilità dei prodotti particolari, che è difficile trovare nei giorni immediatamente precedenti all’inizio delle scuole. In particolare, i prezzi online degli zaini si aggirano sui 30 euro per le versioni piccole da asilo, sui 60 euro per quelli standard e sui 75 euro per quelli trolley.

Quaderni e quadernoni. Ad agosto conviene comprare questi articoli da cartoleria, perché risultano più convenienti rispetto al mese di settembre. Se si prediligono le offerte multiple, l’acquisto online nei mesi estivi è decisamente più conveniente rispetto alle cartolerie o ai supermercati: è possibile addirittura spendere la metà di quanto si spenderebbe a ridosso dell’inizio della scuola. Tuttavia, è opportuno ricordare che conviene comprare questi prodotti in anticipo solo se si sa precisamente cosa è richiesto dalle maestre: basta un margine in meno per vanificare l’intera spesa.

L’astuccio. È consigliabile acquistare questo indispensabile accessorio ad agosto perché si possono usufruire di prezzi scontati, soprattutto nei supermercati ed ipermercati. Esistono, in particolare, due tipologie di astuccio: quello a tre scomparti, il più costoso (ma il più desiderato dagli studenti) e la tipica bustina con zip. L’importante è porre attenzione alla qualità e non lasciarsi tentare da offerte scontatissime. È bene, infatti, acquistare un oggetto non consumabile e destinato a resistere a lungo negli anni. Soprattutto questo accessorio è uno degli elementi da comprare solo una volta e poi ritrovarlo, di anno in anno, uguale a sé stesso. Quindi, la scelta di modelli resistenti e solidi è essenziale.

Penne, matite ed evidenziatori. Questi sono tra i prodotti di maggior utilizzo a scuola ed è, quindi, necessario acquistare prodotti di qualità che non si usurino subito. Ad agosto si possono acquistare allestimenti di cancelleria, di ottima fattura, a prezzi decisamente economici. Secondo i dati si può risparmiare oltre il 15% rispetto alle cartolerie ed il 2% rispetto ai supermercati.