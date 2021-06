Scuola, domani si parte con le prove di maturità: anche quest’anno solo esame orale

editato in: da

(Teleborsa) – Al via domani per 540mila studenti l’esame di maturità, il secondo che sarà caratterizzato dalle misure di sicurezza anti Covid. Nessuno scritto, si svolgerà infatti in una sola prova orale che partirà dalla discussione di un elaborato. Confermata la composizione delle commissioni dello scorso anno, cioè sei membri interni più il presidente che sarà esterno. Secondo i dati del ministero dell’Istruzione, le commissioni saranno complessivamente 13.349, per un totale di 26.547 classi coinvolte.

Per il secondo anno consecutivo gli studenti dovranno fare i conti con il rispetto del Protocollo di sicurezza per il Covid. Riconfermato a grandi linee quello dell’anno scorso, con una precisazione riguardo le mascherine: in base alle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità sarà obbligatorio infatti usare quelle chirurgiche e non più di comunità (come era consentito invece nel 2020), mentre sono sconsigliate per un uso prolungato le Fpp2. Per il resto, il Protocollo prevede le stesse direttive dell’anno scorso come il distanziamento di almeno due metri tra il candidato e ogni membro della commissione, l’igienizzazione delle mani, l’uso limitato degli accompagnatori nei locali scolastici, l’esame a distanza nel caso in cui lo studente sia in quarantena.

L’elaborato, da cui partirà il colloquio orale, che per ogni studente durerà circa un’ora, è stato assegnato dai Consigli di classe sulla base del percorso svolto e riguarderà le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. Dopo la discussione dell’elaborato, la prova orale proseguirà con l’analisi di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati, come lo scorso anno, dei materiali (un testo, un documento, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha ribadito il valore di questo tipo di prova. “Quest’anno – ha dichiarato – abbiamo introdotto una cosa importante: da marzo i consigli di istituto hanno discusso su dei temi che i ragazzi possono svolgere avendo un mese di tempo, un elaborato e non una tesina. Questa è la base dell’orale. Non un orale a caso – ha ribadito – ma parte da un lavoro fatto in un mese, discusso con le scuole, dato con anticipo alla commissione e quindi finalmente c’è uno scritto ragionato, pensato e discusso”. Il ministro non ha escluso che questo modello potrebbe diventare stabilmente il nuovo esame di maturità: vediamo come va. Ho dei riscontri positivi tra i ragazzi. L’idea di avere tempo per mostrare un pensiero articolato e complesso è la vera maturità”. Bianchi ha catalogato come “sciocchezze” le polemiche dell’assenza delle prove scritte: “noi abbiamo chiesto alle scuole di fare un passo in più: individuare un tema e aumentare il grado di integrazione con i propri docenti. Abbiamo chiesto di fare un elaborato per sviluppare un pensiero complesso”.