Ecco come scrivere più veloci al computer e aumentare la produttività

Chi lavora al computer sa bene quanto sia importante la velocità di scrittura sulla tastiera: ma è possibile incrementarla?

Una volta era la penna, poi la macchina da scrivere, mentre oggi c’è la tastiera: un gran numero di persone lavorano utilizzando il computer e, anche quando devono svolgere altre mansioni, passano buona parte del tempo a rispondere alle e-mail. Da diversi anni esistono corsi ed esercizi volti a incrementare la velocità di battitura e sono in tanti a iscriversi alle lezioni per essere sempre più spediti. L’Aalto University della Finlandia e quella di Cambridge hanno condotto uno studio sulle abitudini di battitura di 168mila persone mettendo un testo online e hanno scoperto la tecnica più rapida per scrivere al computer.

L’Aalto University della Finlandia e quella di Cambridge hanno scoperto che il metodo più veloce per scrivere sulla tastiera è quello del “rollover typing”, ossia una tecnica usata essenzialmente dai gamers, che permette di cliccare più tasti (quasi) in contemporanea. Una persona normale pigia in genere una lettera alla volta. Un giocatore, abituato a dover essere molto rapido per primeggiare, preme quasi simultaneamente diversi tasselli prima che i precedenti siano rilasciati. Questo non è un modo di scrittura naturale per tante persone ma ci sono diversi tutorial online che spiegano come fare. Ma è davvero il metodo migliore per lavorare più rapidamente?

In realtà non tutti gli esperti concordano su questa tecnica. Innanzitutto presuppone che un dito debba sempre toccare lo stesso tasto. Cosa che, secondo molti, non è possibile dato che il movimento della mano cambia a seconda della parola. Il professor Chris Beaumont ha invece fatto notare come non ha senso scrivere in modo rapido se il cervello non è altrettanto veloce. Spesso, se si deve fare un lavoro di qualità, bisogna pensare prima di digitare: e, a meno che non si abbia un intelletto supersonico, è preferibile migliorare altre skills invece che quella della digitazione.

Ci sono poi tutta una serie di metodi che possono aiutare quando si scrive al computer: avere una buona tastiera, un mouse adatto, una postura corretta con la schiena. E cosa più importante: una mente attenta.