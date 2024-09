Venerdì 13 settembre sciopero dei mezzi Gtt a Torino: nel capoluogo piemontese non circolano quindi bus, metro e tram

Fonte: ANSA

Venerdì nero per chi si deve spostare a Torino con i mezzi pubblici. I cittadini si sono salvati lunedì scorso 9 settembre, visto che Gtt non ha aderito allo sciopero generale dei trasporti che ha invece coinvolto tutte le altre principali città. Oggi invece previsto uno sciopero della durata di 24 ore del servizio Tpl. Vediamo i dettagli.

Sciopero mezzi Gtt Torino 13 settembre 2024

Se i torinesi avevano cantato vittoria lunedì 9 settembre per la mancata adesione di Gtt allo sciopero nazionale del trasporto pubblico, oggi invece dovranno subire pesanti disagi. Già tantissime infatti le linee di bus, metro e tram cancellate per via del lungo sciopero del servizio TPL, relativo a tematiche aziendali, proclamato dalla O.S. Fast-Confsal.

Oggi venerdì 13 settembre 2024 lo sciopero Gtt ha una durata di 24 ore. L’azienda di trasporti torinese ha deciso infatti di stoppare i suoi servizi. Tantissime le corse soppresse e i ritardi in tutta la città.

Bus, metro e tram – fa sapere l’azienda – sono comunque garantiti in queste fasce orarie:

servizio urbano-suburbano, metro e centri di servizi ai clienti: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

servizio extraurbano, servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè-Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Gtt assicura anche il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Ma occhio che lo sciopero può avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da Gtt, con conseguenti possibili disagi per chi deve spostarsi in città.

Lo sciopero nelle altre città

Precisiamo che lo sciopero del Tpl di oggi riguarda solo i mezzi pubblici Gtt della città di Torino. Salvi quindi cittadini e viaggiatori delle altre principali città italiane, dopo che, da Milano a Roma, da Napoli a Bologna a Firenze, lunedì 9 settembre, il traffico è rimasto letteralmente paralizzato, e i cittadini a piedi, dopo l’altissima adesione allo sciopero dei mezzi.

Trenitalia, ritardi e cancellazioni per treno deragliato vicino Milano

Niente sciopero dei treni invece oggi venerdì 13 settembre. Tuttavia, a causa del treno merci deragliato a Milano nei pressi di Seveso, la circolazione dei treni sta subendo pesanti ritardi, rallentamenti e cancellazioni.

In particolare, Trenitalia fa sapere che la circolazione lungo la tratta normale e alta velocità Milano – Torino e Milano – Domodossola è fortemente rallentata dalle 9:15. Sta prosegue l’intervento dei tecnici ma ancora non si sa quanto dureranno i disagi per i viaggiatori.

I treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono essere spostati sul percorso alternativo e arrivare a toccare ritardi fino a 90 minuti. I treni regionali della linea Torino – Milano subiscono limitazioni di percorso: hanno origine e terminano la corsa a Milano Porta Garibaldi.

I Treni alta velocità coinvolti da ritardi e cancellazioni oggi venerdì 13 settembre

Ecco i treni Alta Velocità direttamente coinvolti:

Il treno FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10) oggi ferma a Milano Rogoredo e Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale. I passeggeri da e per Milano Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili chiedendo informazioni all’Assistenza clienti Trenitalia.

Il treno FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00) oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale. I passeggeri da e per Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili.

Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale. I passeggeri in partenza da Milano Centrale:

diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Sapri (14:32)

diretti a Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03)

diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale ed è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili fino a Milano Rogoredo, dove trovano proseguimento con il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33). I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10) oggi ferma a Milano Rogoredo e Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

Il treno FR 9782 Milano Centrale (6:53) – Torino Porta Nuova (7:55) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55), che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello e non ferma a Milano Centrale.

Il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14) ha origine da Milano Centrale alle ore 11:10. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono utilizzare il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria Centrale (22:07).

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Mirabello che oggi non fermano a Milano Centrale:

FR 9508 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05): il treno ferma a Milano Porta Garibaldi.

FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:03): il treno ferma a Milano Porta Garibaldi.

FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria centrale (22:07): il treno ferma a Milano Porta Garibaldi.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un ritardi superiori a 60 minuti:

FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55)

EC 50 Milano Centrale (7:05) – Domodossola – Basel Schweizer Bahnhof (11:32)

EC 32 Milano Centrale (8:05) – Domodossola – Genève (12:21)

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.