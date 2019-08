Sciopero trasporti pubblici: date, orari e info della protesta di inizio settembre

editato in: da

Dopo un agosto tranquillo, per quanto riguarda gli scioperi inerenti al settore dei mezzi di trasporto, si preannuncia un settembre alquanto movimentato.

I primi disagi relativi agli scioperi si avranno il giorno 6 settembre. Dopodiché ci saranno una serie di altre date in cui sono state messe in calendario altre agitazioni. L’ultima, sempre per quel che riguarda il mese di settembre, sarà attuata il 30.

Di seguito l’elenco degli scioperi previsti per il prossimo mese: