Sciopero 18 novembre a Napoli revocato, bus e metro Anm regolari

L'azienda del trasporto locale di Napoli, Anm, ha revocato lo sciopero indetto dai sindacati per oggi lunedì 18 novembre: bus e metro regolari

È stato revocato lo sciopero in programma per oggi, lunedì 18 novembre, a Napoli. L’azienda di trasporto locale Anm ha infatti deciso di annullare il blocco indetto dai sindacati perché un accordo, in extremis, potrebbe essere stato raggiunto.

Sciopero 18 novembre Napoli

A differenza di quanto accaduto per lo sciopero dell’8 novembre, oggi lunedì 18 novembre dunque bus, metro e treni regolari a Napoli, dopo la revoca dello sciopero in programma su tutte le linee Anm dopo l’agitazione sindacale proclamata da FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA, USB, FAISA CONFAIL, Or.S.A. TPL e FAISA CISAL.

La metro Linea 1 chiude prima

Attenzione però a una modifica ai mezzi pubblici napoletani che parte proprio da oggi lunedì 18 novembre, fino al 21. Per consentire alcune attività di verifica in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, la Linea 1 della metro di Napoli chiude prima.

Anm ha fornito gli orari dettagliati. Ecco le ultime corse:

da Piscinola ore 20:45

da Garibaldi ore 21:16.

Funicolare Montesanto chiusa

Inoltre, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 novembre, per un intervento di manutenzione straordinaria, la funicolare di Montesanto sarà chiusa.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti anche in tempo reale potete contattare il Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00, oppure seguire i profili social anmnapoli su Facebook e Anmpoint stazioni metro e funicolari su X.