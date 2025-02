Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Sciopero dei mezzi di tre giorni in molte città.

Non sarà un San Valentino facile per molti cittadini pendolari italiani a causa di uno sciopero dei mezzi pubblici che interesserà il trasporto locale e ferroviario proprio nella giornata del 14 febbraio, così come in quella del 13 e del 15. A indire il fermo è Cobas, cui si aggiungono anche altre sigle sindacali del settore dei trasporti. Quanto alle città, i mezzi non circoleranno a Firenze, Milano, Roma, Latina, Pavia e in Trentino Alto Adige, con orari, date e modalità dello sciopero che variano al mutare del territorio.

Sciopero dei mezzi 14 febbraio a Milano

Lo sciopero dei trasporti del 14 febbraio interesserà, come detto, la città di Milano. Il fermo previsto è di 24 ore e riguarderà il trasporto pubblico urbano e suburbano, ivi inclusi metropolitane, autobus e tram. L’Atm sul proprio sito ha fatto presente che la mobilitazione potrebbe avere conseguenze sulle linee nella fascia oraria compresa tra le ore 8:45 e le 15:00, così come dopo le 18:00 e fino al termine del servizio. Fuori da questi orari, il trasporto dei passeggeri potrebbe essere tuttavia soggetto a cancellazione o ritardi, “con ripercussioni significative su tutta la mobilità cittadina”, dice sempre Atm.

Firenze, 24 ore di sciopero dei mezzi

Sempre il 14 febbraio, il sindacato Cobas lavoro privato ha indetto due scioperi territoriali di 24 ore a Firenze. Entrando più nello specifico, il primo riguarda il personale di GEST, attivo sul trasporto tramviario della città, mentre il secondo interessa il personale di Autolinee Toscane, cioè la società del trasporto pubblico locale in Toscana.

Così come comunicato da Autolinee Toscane, il servizio bus nella giornata del 14 febbraio 2025 sarà garantito in due fasce, ovvero quella compresa tra le 4:15 e le 8:14 e quella che va dalle 12:30 alle 14:29. Come intuibile, la regolarità dei collegamenti all’interno delle fasce di garanzia dipenderà molto da quale sarà l’adesione del personale allo sciopero.

Roma si ferma il 13 febbraio

Lo sciopero dei mezzi indetto da Cobas non interesserà Roma nel giorno di San Valentino, con la mobilitazione sindacale che è stata anticipata al giorno precedente, il 13 febbraio. Il fermo è previsto dalle ore 20:00 fino a mezzanotte e interesserà il personale Atac che chiede maggiore sicurezza per autisti e utenti.

Latina, 4 ore di fermo

Nel Lazio si fermano anche i mezzi pubblici a Latina dove, il 14 febbraio, i lavoratori del trasporto pubblico locale incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 16:30 alle 20:30. Lo sciopero è promosso dai sindacati Filt-Cgil, Uilt-Uil e Ugl-Fna, con l’iniziativa che interesserà i mezzi di CSC Mobilità.

Pavia, 24 ore senza mezzi pubblici

Il 14 febbraio Fit-Cisl e Ugl-Fna hanno previsto uno sciopero del trasporto pubblico anche a Pavia dove il personale di Autoguidovie delle tratte urbane ed extraurbane rimarrà fermo per 24 ore. Viene tuttavia garantita la partenza delle corse dai capolinea nelle fasce orarie comprese tra le 5:30 e le 8:30 e tra le 15:00 e le 18:00.

Treni fermi in Trentino Alto Adige il 15 febbraio

A chiudere la tre giorni di scioperi locali dei mezzi in Italia è il Trentino Alto Adige dove, sabato 15 febbraio 2025, si fermerà il personale di RFI Manutenzione nella zona territoriale Nord della Regione. La protesta avrà durata di 8 ore, dalle 9:00 alle 17:00, con i servizi minimi garantiti che interesseranno le fasce di maggiore affluenza, ovvero dal 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.