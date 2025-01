Gli scioperi dei trasporti in Italia a gennaio 2025 metteranno a dura prova la mobilità. Il calendario è fitto

Fonte: ANSA scioperi gennaio 2025: le date

Nel mese di gennaio 2025 sono confermati diversi scioperi, tanti da andare a caratterizzare un periodo di difficile gestione dei trasporti e non solo. Tra le proteste più importanti spiccano quelle del 10 gennaio, con uno sciopero dei trasporti su tutto il territorio, e del 25-26 gennaio, con la mobilitazione del settore ferroviario. Di seguito il calendario completo delle principali agitazioni.

8-9 gennaio: sciopero del settore marittimo

Il primo sciopero dell’anno è quello regionale che bloccherà i trasporti via mare in Sicilia. Per 24 ore si ferma il personale di:

Soc. Siremar – Caronte & Tourist Isole Minori Regione Sicilia

Personale Soc. Rimorchiatori Napoletani presso il porto di Taranto

9-10 gennaio: sciopero dei trasporti

Tra il 9 e il 10 gennaio 2025 si fermano sia il trasporto ferroviario che il pubblico locale.

Il primo riguarda un blocco di 24 ore, voluto da Cub Trasporti, Cobas e personale Rfi, e tocca per 24 ore il personale di manutenzione ferroviaria, mentre per 4 ore (con modalità territoriali) il personale di trasporto pubblico locale è chiamato da Faisa-Confail a incrociare le braccia.

Anche il personale del settore aereo si ferma per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59. Nello specifico:

Il personale di Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa: dalle 00:00 alle 23:59;

Il personale SEA (gestore aeroportuale degli scali milanesi di Linate e Malpensa);

Il personale di Trasporti Servizi Aerei di Venezia;

Il personale della società SPD dell’aeroporto di Milano Linate sciopererà per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00.

10 gennaio: sciopero della scuola

Il 10 gennaio 2025 si ferma anche il settore scuola, con lo sciopero del personale docente e Ata. Csle (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) ha chiamato al blocco. Era precedentemente previsto per il 9 dicembre 2024. I motivi sono tanti, anche relativi alla nuova Manovra.

12-13 gennaio: ancora sciopero dei trasporti

A livello territoriale si fermano i treni in Abruzzo e Toscana. Lo sciopero è chiamato per i dipendenti ferroviari per 8 ore, dalle 9:00 alle 16:59.

Ancora in Sicilia, per 24 ore, il sindacato Osp Cub Trasporti ferma il personale di Amat di Palermo.

In Sardegna invece, il 13 gennaio, dalle 9:01 alle 17:00, si ferma il settore ferroviario. Il personale Rfi di Cagliari incrocerà le braccia.

21 gennaio: sciopero trasporto pubblico

Il 21 gennaio è tempo di un nuovo sciopero del trasporto pubblico. Si fermano a livello regionale:

Per 3 ore il personale di Lecce (dalle 9:30 alle 12:30)

Per 4 ore il personale di Bari (dalle 15:40 alle 19:39)

Per 24 ore il personale delle province di Biella e Vercelli

25-26 gennaio: sciopero plurisettoriale

Il 25 gennaio si fermano invece diversi settori. Sgb chiama allo sciopero tutto il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria.

Gli orari:

Trasporto merci su rotaia: dalle 21:00 del 25 gennaio alle 20:59 del 26 gennaio

Attenzione: sono esclusi i settori della manutenzione infrastrutture Rfi e Ferrovie del Sud-Est, ma anche Trentino Trasporti, Ferrovie Udine, Ferrovie Gargano e Ferrovie Calabria.

Nella data del 26 gennaio si ferma invece il trasporto pubblico locale a Genova: dalle 10:30 alle 14:30.