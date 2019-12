Saldi invernali 2020: Quando iniziano? Tutte le date regione per regione

editato in: da

Mancano poche settimane all’inizio dell’anno nuovo, e questo vuol dire solo una cosa per gli appassionati di shopping: è tempo di saldi. Nei negozi fisici e online le persone sono pronte a riempire i loro carrelli, e non vedono l’ora di farlo sapendo di poter acquistare tutto ad un prezzo scontato, decisamente minore rispetto a quello che avrebbero pagato ad inizio stagione.

Come accade ogni anno e da tanti anni, le date dei saldi cambiano da regione a regione, così come la loro durata. Il giorno in cui hanno inizio solitamente è uguale per tutti i negozi online, anche se capita spesso che un brand o una specifica catena di negozi decida di seguire un proprio calendario. Per i negozi fisici, invece, il periodo di inizio e fine può non coincidere a seconda delle regioni di Italia prese a riferimento.

Per quanto riguarda i saldi invernali 2020, il Veneto sarà la regione che darà inizio alle danze. I negozi veneti, infatti, anticiperanno gli sconti di un giorno rispetto al resto d’Italia. A differenza degli altri anni, quando le date di inizio si differenziavano spesso di diversi giorni da regione a regione, nel 2020 sembra esserci una certa congruenza per quanto riguarda il via ufficiale ai saldi. Escluso il Veneto, infatti, per tutte le altre regioni i saldi inizieranno domenica 5 gennaio, mentre diverse saranno le date di chiusura.

Le date di inizio e fine da tenere a mente, regione per regione, sono le seguenti:

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo

Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sardegna: dal 5 gennaio al 4 marzo

Sicilia: dal 5 gennaio al 15 marzo

Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo

Trentino Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 gennaio

Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo

Valle D’Aosta: dal 5 gennaio al 4 marzo

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio

Può capitare quindi che chi si trova in Sicilia il 5 marzo avrà la possibilità di acquistare ancora qualcosa in sconto, mentre lo stesso non potrà fare chi – per esempio – si trova in Sardegna o nel Lazio dove i saldi finiranno rispettivamente il 4 marzo e il 28 febbraio 2019. L’importante, comunque, è non farsi trovare impreparati, mantenere gli occhi sempre aperti (per evitare truffe e acquisti indesiderati) e provare a spendere diligentemente i propri risparmi.