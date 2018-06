Saldi estivi Luglio 2018: quando e dove iniziano i super sconti

editato in: da

Per coloro che attendevano l’inizio dei saldi estivi, ora c’è una data ed è la stessa su tutto il territorio nazionale.

Il 7 luglio infatti è la data ufficiale di inizio saldi: negozi fisici e online sono pronti a lanciare i trend estivi ad un prezzo scontato. Al via dunque la corsa al ribasso più conveniente o all’offerta imperdibile applicata sul prodotto tanto desiderato.

Come già per quelli invernali, anche i saldi estivi sono molto attesi: la stagione calda, in vista anche delle imminenti vacanze, spinge i consumatori a investire un po’ di più in settori come ad esempio l’abbigliamento. I ribassi saranno proposti anche dagli store online per cui sarà possibile acquistare ad un prezzo scontato del 50 o anche del 70%, pc, stampanti, libri, mobili e videogiochi, il tutto comodamente da casa. Zalando ad esempio, è un negozio online che ha riscontrato un grande successo tra i consumatori e anche qui non mancheranno capi e accessori alla moda che potranno essere acquistati scontati.

Per approfittare dei saldi estivi 2018 ci saranno in media sei settimane, anche otto come nel caso del Piemonte. Se infatti, la data di inizio è uguale per tutti, la data di fine varia di regione in regione.

Milano, che da sempre detiene il ruolo di capitale dello shopping, è una delle città in cui sarà possibile trovare un’offerta molto ampia soprattutto dal punto di vista dell’abbigliamento. Basti pensare agli store di brand del lusso o alle sartorie, che in occasione dei saldi estivi, concedono un ribasso su un capo di alta moda che magari si sognava da tempo. Anche il centro commerciale di Arese, il più grande d’Europa e situato a pochi chilometri da Milano, propone tanti marchi in grado di soddisfare non solo i gusti dei più esigenti, ma anche quelli dei più giovani.

I saldi estivi permettono di risparmiare sul prezzo di listino, ma è importante prestare attenzione onde evitare di cadere in qualche truffa. Per questo motivo è bene verificare che il prezzo scontato sia effettivamente tale e che il prodotto o il capo in questione non faccia parte di una vecchia collezione o a giacenze in magazzino.