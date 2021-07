Saldi estivi, al via la stagione: le date e le regole per gli acquisti sicuri

editato in: da

Saldi estivi 2021, le date Regione per Regione

Partono oggi i saldi estivi in Sicilia, il 3 luglio scatteranno in quasi tutte le altre regioni. Ultime a partire la Puglia il 24 luglio e la Basilicata il 2 agosto (qui trovate tutte le date regione per regione).

Per l’acquisto di capi scontati, quest’anno ogni famiglia spenderà in media 171 euro – pari a 74 euro pro capite – per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro, secondo le stime di Confcommercio.

“Dopo l’annus horribilis, l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C’è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità. E, dopo un lungo periodo di restrizioni, i saldi estivi rappresentano un’occasione importante per recuperare il tempo perduto e rinnovare il guardaroba per le vacanze, acquistando anche a prezzi convenienti”, ha sottolineato Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio.

Saldi estivi, le regole e il decalogo anti fregature

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base sui saldi ai tempi del Covid.