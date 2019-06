Saldi estivi 2019 al via, quando iniziano e quando finiscono: il calendario

editato in: da

La stagione dei saldi estivi è alle porte e inizierà ufficialmente il prossimo 6 luglio in quasi tutte le regioni d’Italia, ad eccezione di Liguria e Sicilia dove si partirà il 1 luglio. La data iniziale stabilita per i saldi estivi 2019 è (salvo alcune eccezioni) la medesima per tutte le regioni, mentre quella che varia in base ai casi è la data in cui termina il periodo delle offerte promozionali.

La durata varia anche in base alla decisione delle singole regioni: quelle che hanno scelto periodi più brevi protraggono il periodo dei saldi estivi fino a metà agosto circa, mentre quelle che hanno optato per protrarre più a lungo la stagione degli sconti hanno fissato la data di fine saldi anche a settembre.

Il Codacons ha segnalato come dopo il maggio nero del commercio dovuto al maltempo, i commercianti hanno iniziato con largo anticipo ad applicare gli sconti di fine stagione attraverso promozioni speciali e svendite, allo scopo di attirare clientela e recuperare gli affari persi a causa del maltempo.

“Il maltempo che tra aprile e maggio ha imperversato in diverse zone del paese ha avuto effetti diretti sulle abitudini di acquisto dei consumatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – La stagione estiva, infatti, è partita con evidente ritardo a causa del meteo, spingendo le famiglie a rimandare gli acquisti di nuovi capi di vestiario e calzature adatte ai mesi più caldi. Ciò ha comportato una contrazione delle vendite e una riduzione del giro d’affari per i negozianti attorno al -30% rispetto alla media nazionale del periodo, con punte più elevate nel nord Italia dove le condizioni meteo anche nei giorni scorsi rimanevano proibitive”.

LE DATE REGIONE PER REGIONE – Questo il calendario delle date dei saldi estivi, la cui durata varia in base alla decisione delle singole regioni:

Abruzzo: dal 6 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 6 luglio al 1 settembre

Campania: dal 6 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal 6 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio al 15 agosto

Liguria: dal 1° luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 6 luglio al 30 agosto

Marche: dal 6 luglio al 1° settembre

Molise: dal 6 luglio al 30 agosto.

Piemonte: dal 6 luglio al 26 agosto

Puglia: dal 6 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 6 luglio al al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 6 luglio al 30 agosto

Umbria: dal 6 luglio al 30 agosto

Valle d’Aosta: dal 6 luglio al 20 agosto

Veneto: dal 6 luglio al 31 agosto

Trentino-Alto-Adige: Bolzano e provincia: dal 5 luglio 2019 al 17 agosto 2019