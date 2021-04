Salame ritirato dai negozi, rischio salmonella: qual è il lotto contaminato

editato in: da

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo per un lotto contaminato di un prodotto alimentare. Si tratta del salame Pepe Nero della società Renzini, una norcineria di Montecastelli, frazione di Umbertide, in provincia di Perugia. Il salume è realizzato con carne di cinghiale, più magra rispetto a quella di maiale e il cui sapore è amplificato dalla ricopertura al pepe. I consumatori sono invitati a riportare nel punto vendita le confezioni acquistate qualora dovessero appartenere allo stock segnalato dalle autorità.

Salame di cinghiale Pepe Nero di Renzini ritirato dai negozi: attenzione all’etichetta

Il salame Pepe Nero di Renzini è venduto in negozi specializzati, online e in importanti catene di supermercati su tutto il territorio nazionale in confezioni da 200 grammi. L’etichetta è nera con le scritte arancioni. Il lotto interessato riporta sopra l’involucro il numero identificativo di produzione 61104910 e la data di scadenza 24 aprile 2021.

Il richiamo del prodotto ha come oggetto la presenza di salmonella gruppo C1. Questo batterio molto insidioso viene trasmesso dalle feci animali e si trova spesso nel cibo che portiamo in tavola. Per questo è buona norma lavare sempre gli alimenti freschi e cuocere bene gli altri come la carne e le uova, per scongiurarne i pericoli. Il patogeno può sopravvivere inoltre nel latte non pastorizzato e può essere presente nelle verdure per via della concimazione.

Salame di cinghiale Pepe Nero di Renzini ritirato dai negozi: rischio salmonella

I cibi contaminati dal ceppo C1 possono causare diverse reazioni nell’organismo, ed è bene rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di sintomi sospetti. La salmonella causa in particolare tre quadri clinici.