Ritirati zuppa, formaggio e yogurt a rischio: marchi, lotti e supermercati coinvolti

Tra fine giugno e inizio luglio sono stati diversi i prodotti richiamati dal Ministero della Salute per rischi potenzialmente connessi alla salute, o perché con rischio microbiologico o chimico.

Se avete acquistato uno di questi prodotti non consumateli e, se potete, riconsegnateli al punto vendita in cui avete fatto la spesa.

Zuppa farro e verdure

Per sospetta presenza di botulino il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro della zuppa con farro e verdure fresche da 620 g, prodotta da Euroverde società agricola srl (via Quinzano 1 – 25020 Azzano Mella – BS), venduta con marchi diversi e in vari supermercati. Ecco di seguito le caratteristiche del prodotto con cui è commercializzata:

marchio: Bontà dell’Orto

OSA: TODIS – IGES srl unipersonale

lotto n. 320148

data scadenza: 07/07/2020

marchio: Il Mercato – Carrefour

OSA: GS Spa

lotto n. 320148

data di scadenza: 06/07/2020 – 10/07/2020

marchio: Euroverde società agricola (zuppa solo farro)

lotto n. 320148

data di scadenza: 05/07/20 – 07/07/20 – 10/07/20 – 11/07/20 –12/07/20

marchio: Terra & Vita le Zuppe Belle e Pronte (zuppa solo farro)

OSA: Buonaterra spa

lotto L23-R-148

data di scadenza: 05/07/20 – 06/07/2020 – 07/07/20 – 10/07/20 – 11/07/20 –12/07/20

Pecorino

Per presenza di E.coli STEC in 25 gr è stato deciso anche il ritiro del formaggio Pecorino a latte crudo semi stagionato DIVINO prodotto da Formaggi fratelli Carai (forme di circa 1,5 kg). Queste le caratteristiche del prodotto richiamato:

Azienda agricola di Carai Giuseppe & c. s.s.a. (podere Rimini 37 Volterra (PI) loc. Montemiccioli)

lotto n. 080520

marchio di identificazione: CE IT 09 501

data scadenza: 26/09/2020

Yogurt

Per rischio chimico, in questo caso possibile presenza di lattosio in prodotto che dovrebbe essere senza lattosio, ritirato infine lo yogurt greco senza grassi senza lattosio 150 g Despar Free From:

OSA: Despar Italia consorzio A R. L.

lotto 26/07/2020

marchio di identificazione: Neogal S.A.

nome del produttore: Dairy Industry of Drama S.A. “Neogal”

sede: Drama Grecia

data di scadenza: 26/07/2020

Ritirato anche la versione yogurt greco con pezzi di fragola senza lattosio da 150g Despar Free From, con queste caratteristiche: