Risparmiare prenotando un volo: provate con l’Hidden City Ticketing

Prenotare un biglietto aereo risparmiando anche su tratte che non godono di tariffe low cost è possibile grazie a un trucco (legale) che consente di viaggiare risparmiando.

Si chiama Hidden City Ticketing (“biglietti della città nascosta”) ed è uno stratagemma a cui le compagnie aeree stanno cercando di porre rimedio. Il trucco consiste nel prenotare un volo che faccia scalo nella città dove vogliamo realmente andare e scendere allo scalo. Spesso una tratta diretta arriva a costare anche il doppio rispetto alla stessa tratta con uno o più scali. Per cui, prenotando un volo e scendendo nella città dove l’aereo fa scalo, si può arrivare a risparmiare anche il 50%. L’unico limite, naturalmente, resta il bagaglio, che non può essere imbarcato. I bagagli depositati in stiva vengono consegnati solo nell’aeroporto di destinazione prevista, per cui, per godere dell’Hidden City Ticketing, è necessario viaggiare solo con il bagaglio a mano, altrimenti si rischia di trascorrere la vacanza senza i propri vestiti e i propri effetti personali.

Nel corso degli anni, sono sempre di più le persone che scelgono di utilizzare questo piccolo trucco per risparmiare sui biglietti aerei ed esiste anche un sito internet, Skiplagged, dove prenotare voli low cost con questa tecnica. Naturalmente, la scoperta del sito ha scatenato le ire delle diverse compagnie aeree, che hanno fatto causa a Skiplagged perché favorirebbe la concorrenza sleale.

L’Hidden City Ticketing è noto anche come Fuel Dumping, vale a dire quella procedura usata dagli aerei per liberarsi dal carburante in eccesso per viaggiare più leggeri. Il costo del carburante è una di quelle voci che fanno lievitare il prezzo dei biglietti aerei e aggirando questo ostacolo si riesce a risparmiare parecchio.

Sebbene l’Hidden City Ticketing non sia illegale, per alcune compagnie aeree si tratta comunque di una violazione del contratto di trasporto e, una volta scoperti, potrebbero addebitare il costo dell’intero viaggio, facendo sfumare la convenienza. Inoltre, ci potrebbero essere problemi a viaggiare con la stessa compagnia in futuro. Per non avere inconvenienti o destare sospetti, è consigliato sempre prenotare online e usufruire del volo senza avere contatti con il servizio clienti.