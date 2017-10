Rimborso Iva Equitalia, occhio alla truffa: un sms vi svuota il conto

Le truffe corrono anche via sms e l’ultima segnalata in ordine di tempo riguarda il finto rimborso Iva Equitalia. Come denunciato dallo “Sportello dei diritti”, gli ignari utenti vengono ingannati tramite un sms che invita ad accedere al proprio conto Cariparma per ottenere un rimborso Iva del 22% sul capitale versato a Equitalia. Il link indicato porta a un sito civetta che in realtà è solo un modo per carpire i dati bancari dell’ignaro correntista. L’ennesimo caso di phishing che svuota i conti correnti.

La truffa è stata anche segnalata tramite un post della pagina Facebook della Polizia Postale.

ECCO L’SMS CHE SVUOTA IL CONTO – Il testo del messaggio con il quale viene perpetrata la truffa è più o meno questo (con qualche piccola variante segnalata a seconda dei casi): “CARIPARMA Gentile cliente, e stato effettuato un rimborso IVA pari al 22% del capitale versato su Equitalia. Accedi al tuo conto on-line di Cariparma http://www.cari-parma.it”.

COSA FARE – Il modo migliore per difendersi, ricorda ancora una volta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è quello di non dare mai seguito a questo tipo di messaggi e di prestare sempre la massima attenzione anche alle comunicazioni che giungono via sms (o anche via email e via Whatsapp), specie quando ci vengono proposti rimborsi, accrediti o comunque ci viene richiesta la consultazione del nostro conto corrente bancario online.

COME DIFENDERSI – Per difendersi bisogna tenere a mente che la banca non chiede mai di confermare i dati del conto mediante link da sms, Facebook, email o Whatsapp. Nel dubbio consultate sempre la banca tramite un contatto diretto per verificare che l’iniziativa, in questo caso la possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA pagata al 22%, abbia fondamento. In caso contrario è importante segnalare il link alla Polizia Postale.

Leggi anche:

Truffe agli anziani, in arrivo un nuovo reato

Bollette, attenti alla truffa del Pod: come funziona

Rimborso canone Rai, attenzione alla email truffa

Truffa telefonica: ecco i numeri cui non rispondere mai