“Rimborso Enel da 85 euro”: attenzione alla mail truffa che svuota il conto corrente

È allarme false mail di Enel. In questi giorni, diverse persone stanno ricevendo un messaggio email-truffa da un indirizzo che ricorda quello della vera Enel e una grafica che ne riproduce il logo. Il messaggio avvisa la vittima di un presunto rimborso non riscosso da 85 euro che sta per scadere. Per ottenerlo bisogna inserire i dati della propria carta in un sito creato ad hoc, ma non è Enel a inviarlo: è il solito tentativo di phishing.

COME FUNZIONA LA TRUFFA – Le mail, infatti, indicano che per ottenere la somma bisogna cliccare sulla frase “Fare clic sul seguente link”, che, se selezionata, fa accede a una pagina web simile a quelle di Enel Energia ma ovviamente falsa. All’interno di questa vengono richiesti i propri dati personali e le informazioni di pagamento relative a carta di credito/bancomat e al conto corrente.

TENTATIVO DI PHISHING – Si tratta di un banale tentativo di phising per rubare l’identità e svuotare il conto corrente del cliente preso di mira.

“Né il Gruppo Enel né società incaricate hanno inviato mail che informano il cliente di un credito da riscuotere per la sua fornitura e che invitano a collegarsi al link presente nella mail” avverte Enel in una nota. “Le procedure aziendali non prevedono in alcun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari e/o codici personali attraverso link esterni. Enel ha già informato le Autorità competenti e richiesto la chiusura dei siti malevoli”.

COSA FARE – L’Azienda invita chiunque riceva una email sospetta a non cliccare i link presenti all’interno dei testi, a non scaricare e aprire allegati e a verificare l’autenticità della richiesta attraverso i consueti canali di contatto: numero verde Enel Energia 800.900.860 e sito http://www.enel.it.