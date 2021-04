Rimborsi Iva, attenzione alle false mail dell’Agenzia delle Entrate

editato in: da

Attenzione alle email truffa che girano in questi giorni, inviate apparentemente dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di falsi messaggi, inviati via posta elettronica, che cercano di trarre in inganno i cittadini: riguardano fantomatiche incoerenze emerse durante la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva inviata dal contribuente alle Entrate e spesso sono accompagnate da un file malevolo in formato .zip.

A segnalare la truffa è stata la stessa Agenzia delle Entrate in una nota pubblicata sul proprio sito web. Nel ricordare che l’Agenzia non invia questo tipo di comunicazioni in alcun caso, si raccomanda di cestinare l’email, qualora fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato.

Truffa via mail, di cosa si tratta

È in atto in questi giorni una nuova campagna di phishing tramite false comunicazioni di rimborso Iva. La mail contiene un allegato malevolo in formato .zip. Di seguito un esempio del messaggio in questione:

Come fa notare la stessa Agenzia delle Entrate, il messaggio, benché scritto in un italiano pressoché corretto, presenta tuttavia una serie di incongruenze, a partire dalla password per l’allegato contenuta nel messaggio stesso per arrivare ad evidenti errori causati presumibilmente da un traduttore automatico (“mail figliata automaticamente”, “la preghiamo di non reagire a questo indirizzo”).

Truffe via mail, cosa fare

In caso di dubbi, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito la sezione “Focus sul phishing”, dove periodicamente vengono riportati gli avvisi sulle ultime email truffa in circolazione.

Inoltre, in caso di dubbi, si può contattare il call center al numero 800.909696, per chiedere ulteriori conferme.