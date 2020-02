Nuovi richiami per cibi contaminati: sfoglie e vongole ritirate dal Ministero della Salute

editato in: da

Anche febbraio, come gennaio, sta registrando diversi casi di irregolarità riguardanti i cibi che consumiamo. Vi avevamo segnalato i richiami relativi a specifici tipi di uova, tonno, pasta, salame, e olio. Alla lista già lunga si aggiungono ora un tipo di sfoglia e uno di vongole.

Le sfoglie per involtini e ravioli

Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di alcuni lotti di sfoglie congelate per involtini e ravioli. Si tratta degli spring roll pastry a marchio Spring Home, ritirati per la presenza di latte non dichiarato in etichetta.

Sono interessati tutti i prodotti con i termini minimi di conservazione fino al 08/02/2023 e con le seguenti caratteristiche:

FTYJ01, 10″ (250 mm) da 30 sfoglie, 30x550g

FTYJ02, 8,5″ (215 mm) da 40 sfoglie, 20x550g

FTYJ03, 8,5″ (215 mm) da 20 sfoglie, 40x275g

FTYJ04, 6″ (150 mm) da 50 sfoglie, 40x400g

FTYJ05, 5″ (125 mm) da 50 sfoglie, 40x250g

FTYJ27, 7,5″ (190 mm) da 50 sfoglie, 20x550g

Le sfoglie per involtini e ravioli richiamate sono state prodotte da Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd, nello stabilimento di Senoko Road 1 a Singapore, e distribuite da Uniontrade Spa, con sede in via E. Mattei 1, a Peschiera Borromeo, nella città metropolitana di Milano.

Anche Sogegross ha pubblicato l’avviso di richiamo delle sfoglie per involtini e ravioli, specificando che è limitato al formato da 8,5″ (215 mm), in confezione da 550 grammi.

Per precauzione, raccomandiamo alle persone allergiche al latte o intolleranti al lattosio di non consumare i lotti segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto. Nessun problema, invece, per chi non soffre di allergie o intolleranze al latte.

Le vongole Coop

Altro richiamo è arrivato da Coop, che ha ritirato dai suoi supermercati un lotto di vongole o lupini New Copromo per la presenza di Escherichia coli oltre i limiti di legge.

Il prodotto interessato è venduto in retine da 500 grammi ed è stato confezionato in data 04/02/2020 con il numero di lotto 0035C.

Il richiamo non riguarda però tutti i punti vendita Coop, ma solo i seguenti supermercati Coop Alleanza:

Titan-Coop di San Marino (SM)

Cervia Mazzotti di Cervia (RA)

Andrea Costa a Bologna (BO)

Ravenna-Gallery a Ravenna (RA)

IperCoop Centro Borgo a Bologna (BO)

IperCoop Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino (CH)

IperCoop Città delle Stelle ad Ascoli Piceno (AP)

IperCoop Lungo Savio a Cesena (FC)

IperCoop Globo a Lugo (RA)

IperCoop Miralfiore a Pesaro (PU).

A scopo precauzionale, vi raccomandiamo di non consumare le vongole con il numero di lotto segnalato e restituirle al punto vendita Coop in cui le avete acquistate, per ottenere il rimborso.