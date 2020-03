Ricetta medica: ora bastano mail o whatsapp

editato in: da

Niente più visita allo studio medico per ottenere la ricetta cartacea con cui recarsi in farmacia. D’ora in poi sarà sufficiente esibire una e-mail del medico o un messaggio WhatsApp dello stesso, che andranno a sostituire il classico promemoria cartaceo.

Lo ha deciso un’ordinanza firmata dalla Protezione civile. “Dobbiamo fare di tutto per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19. Puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono” – ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza.

Come funziona

La modalità consente ai pazienti di ottenere un codice, detto ‘numero di ricetta medica’, direttamente sul proprio telefono, tramite un sms o un messaggio WhatsApp da parte del medico curante.

In alternativa si può ricevere la ricetta ‘elettronica’ al proprio indirizzo e-mail (normale o Pec). “Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore – avverte l’ordinanza – l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica”.