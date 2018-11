Raccolta differenziata e riciclo della carta in Italia: i numeri 2017

editato in: da

Raccolta differenziata e ricliclo della carta, due paradigmi fondamentali per la sotenibilità. L’Italia non è ai vertici come alcuni paesi del Nord Europa, ma ha numeri accettabili soprattutto nelle zone del Centro-Nord, dove si è partiti prima con la raccolta differenziata e dove c’è maggiore risposta da parte della cittadinanza. La palma della regione migliore in questo senso va all’Emilia Romagna, mentre al Sud l’Abruzzo fa meglio dei vicini. Non è tuttavia un’istantanea fissa e immutabile: restando al Sud, infatti, è incoraggiante il dato della Sicilia, basso ma con la maggiore crescita rispetto al passato. Nell’infografica, che espone i dati raccolti sull’anno 2017, anche un paio di false credenze da sfatare su carta e legno.