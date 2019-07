QuiFinanza ti porta al cinema a vedere “EDISON”

editato in: da

È anche noto come l’uomo che ha inventato il Ventesimo Secolo. Stiamo parlando di. Il regista Alfonso Gomez-Rejon ne ha fatto un film, “EDISON – L’Uomo che illuminò il mondo”, in uscita il 18 luglio 2019.

Edison, pettinatura da scienziato pazzo, come nel poster della Apple che fulminò lo sceneggiatore Michael Mitnick: correvano i tempi dell’università quando scrisse la sceneggiatura sulla vita dell’inventore, che inizialmente debuttò come musical. Poi finì nella Black List di Hollywood, tra le sceneggiature interessanti ma mai realizzate. Finché arrivò tra le mani del regista Gomez-Rejon, che si rimase conquistato dalla storia dello scienziato.

Edison, l’uomo che ha inventato la lampadina. Ma la sua vita è molto di più. Thomas Edison è protagonista, insieme al collega e rivale George Westinghouse, della Guerra della Corrente, un’epica battaglia per stabilire lo standard mondiale per l’energia elettrica.

Westinghouse ne uscirà trionfante, ma resterà una figura piuttosto in ombra. Edison è lo sconfitto, ma la sua fama e la sua determinazione come innovatore restano inalterate. Questo però è “solo” il finale. In mezzo c’è una storia avvincente degna di un romanzo, fatta di risvolti inaspettati, tragedie, colpi di scena elettrizzanti (è proprio il caso di dirlo). Nel corso della quale prende vita una campagna di diffamazione senza scrupoli, l’invenzione della sedia elettrica, la morte violenta di un uomo e l’avvento di un talento scientifico unico: Nikola Tesla.

Nei panni di Edison troviamo Benedict Cumberbatch, attore e doppiatore britannico noto per avere interpretato Sherlock Holmes nella serie televisiva “Sherlock”. Il rivale George Westinghouse è interpretato da Michael Corbett Shannon (due volte candidato all’Oscar) e Nikola Tesla da Nicholas Hoult (il piccolo Marcus di “About a Boy”, ricordate?).

