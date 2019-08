Quanto costa un abbonamento per la serie A 2019-20: tutte le squadre

editato in: da

Il calcio rimane uno degli sport più seguiti dagli italiani.

I tifoni appassionati nel nostro paese sono numerosi e, di questi, tanti sono quelli che ci tengono ad essere ogni settimana in prima fila allo stadio, a sostenere la propria squadra del cuore. Per chi non si perde un incontro, dunque, ogni anno arriva il momento di pensare alla sottoscrizione dell’abbonamento.

Le vendite degli abbonamenti per la stagione 2019-2020 di Serie A sono già iniziate, ed ogni club ha stabilito dei specifici costi di rinnovo, diversi prezzi di sottoscrizione e scontistiche di vario tipo.

Campagna Abbonamenti Udinese

L’Udinese quest’anno ha scelto di confermare i prezzi della stagione precedente, proponendo un piano abbonamenti uguale a quello dell’anno scorso. I costi dell’abbonamento della stagione 2019 – 2020, nello specifico, sono i seguenti:

Intero : 230 euro Curva Nord/Sud, 430 euro Tribuna Distinti, 430 euro Tribuna Laterale, 750 euro Tribuna Centrale;

: 230 euro Curva Nord/Sud, 430 euro Tribuna Distinti, 430 euro Tribuna Laterale, 750 euro Tribuna Centrale; Ridotto : 370 euro Tribuna Distinti e Tribuna Laterale, 490 euro Tribuna Centrale;

: 370 euro Tribuna Distinti e Tribuna Laterale, 490 euro Tribuna Centrale; Under 18: 260 euro Tribuna Distinti e Tribuna Laterale 260 euro, 320 euro Tribuna Centrale.

Campagna abbonamenti Torino

Il Torino quest’anno ha optato per tre fasi di vendita, le prime due sono state aperte ai vecchi abbonati (che hanno potuto riconfermare o cambiare il proprio piano di abbonamento). Dal 29 luglio, invece, la vendita degli abbonamenti è aperta a tutti i tifosi, e questi sono i prezzi:

Intero : 250 euro Curva Maratona, 230 euro Curva Primavera, 380 euro Distinti Granata, 430 euro Tribuna Granata, 790 euro Poltroncine Granata, 2400 euro Tribuna Grande Torino;

: 250 euro Curva Maratona, 230 euro Curva Primavera, 380 euro Distinti Granata, 430 euro Tribuna Granata, 790 euro Poltroncine Granata, 2400 euro Tribuna Grande Torino; Ridotto Donna e Under 16: 180 euro Curva Maratona, 160 euro Curva Primavera, 200 euro Distinti Granata, 230 euro Tribuna Granata, 460 euro Poltroncine Granata, 1350 euro Tribuna Grande Torino;

Campagna abbonamenti Spal

Terminato il periodo di prelazione riservato ai vecchi abbonati, dal 25 luglio i tifosi della Spal possono acquistare l’abbonamento per la stagione 2019 – 2020 ai seguenti prezzi:

Intero : 360 euro Curva Ovest, 450 euro Curva Est, 600 euro Gradinata Laterale, 870 euro Gradinata Centrale, 1190 euro Gradinata Gold, 810 euro Tribuna Bianca, 1350 euro Tribuna Azzurra, 1950 euro Tribuna Blu, 5500 euro Tribuna Vip;

: 360 euro Curva Ovest, 450 euro Curva Est, 600 euro Gradinata Laterale, 870 euro Gradinata Centrale, 1190 euro Gradinata Gold, 810 euro Tribuna Bianca, 1350 euro Tribuna Azzurra, 1950 euro Tribuna Blu, 5500 euro Tribuna Vip; Ridotto : 225 euro Curva Ovest, 350 euro Curva Est, 415 euro Gradinata Laterale, 600 euro Gradinata Centrale, 750 euro Gradinata Gold, 600 euro Tribuna Bianca, 850 euro Tribuna Azzurra, 1450 euro Tribuna Blu;

: 225 euro Curva Ovest, 350 euro Curva Est, 415 euro Gradinata Laterale, 600 euro Gradinata Centrale, 750 euro Gradinata Gold, 600 euro Tribuna Bianca, 850 euro Tribuna Azzurra, 1450 euro Tribuna Blu; Ragazzi (nati dal 1 gennaio 2007): 180 euro Curva Ovest, 180 euro Curva Est, 190 euro Gradinata Laterale, 200 euro Gradinata Centrale, 200 euro Tribuna Bianca.

Campagna abbonamenti Sassuolo

Il piano abbonamenti del Sassuolo, dopo aver concesso la prelazione ai vecchi abbonati (dal 18 al 26 luglio), ha aperto la vendita libera. Adesso chiunque voglia acquistare l’abbonamento per la stagione 2019 – 2020 potrà farlo ai seguenti prezzi:

Intero : 1800 euro Tribuna Neroverde, 1150 euro Tribuna Corporate, 790 euro Ovest Centrale Superiore, 690 euro Ovest Centrale Inferiore, 590 euro Ovest Laterale Superiore, 470 euro Ovest Laterale Inferiore, 520 euro Est Centrale, 350 euro Est Laterale, 170 euro Sud;

: 1800 euro Tribuna Neroverde, 1150 euro Tribuna Corporate, 790 euro Ovest Centrale Superiore, 690 euro Ovest Centrale Inferiore, 590 euro Ovest Laterale Superiore, 470 euro Ovest Laterale Inferiore, 520 euro Est Centrale, 350 euro Est Laterale, 170 euro Sud; Ridotto : 490 euro Ovest Centrale Superiore, 415 euro Ovest Centrale Inferiore, 355 euro Ovest Laterale Superiore, 280 euro Ovest Laterale Inferiore, 310 euro Est Centrale, 210 euro Est Laterale, 100 euro Sud;

: 490 euro Ovest Centrale Superiore, 415 euro Ovest Centrale Inferiore, 355 euro Ovest Laterale Superiore, 280 euro Ovest Laterale Inferiore, 310 euro Est Centrale, 210 euro Est Laterale, 100 euro Sud; Under 16 : 320 euro Ovest Centrale Superiore, 280 euro Ovest Centrale Inferiore, 240 euro Ovest Laterale Superiore, 190 euro Ovest Laterale Inferiore, 210 euro Est Centrale, 140 euro Est Laterale, 70 euro Sud;

: 320 euro Ovest Centrale Superiore, 280 euro Ovest Centrale Inferiore, 240 euro Ovest Laterale Superiore, 190 euro Ovest Laterale Inferiore, 210 euro Est Centrale, 140 euro Est Laterale, 70 euro Sud; Family: 360 euro Ovest Centrale Superiore, 310 euro Ovest Centrale Inferiore, 250 euro Ovest Laterale Superiore, 60 euro Ovest Laterale Inferiore, 235 euro Est Centrale, 60 euro Est Laterale, 50 euro Sud.

È stato riconfermato inoltre lo sconto fedeltà per chi rinnova l’abbonamento e conferma delle promozioni speciali in Tribuna Sud come “Porta un amico” o “Promo scuola”.

Campagna abbonamenti Sampdoria

La Sampdoria ha suddiviso la campagna abbonamenti della stagione 2019 – 2020 in tre fasi. La prima è stata riservata ai vecchi abbonati, la seconda (aperta fino al 3 agosto) è stata riservata ai possessori dell’abbonamento Gradinata Sud. Tutti gli altri, invece, potranno acquistare ai seguenti prezzi:

Intero : Distinti 350 euro, Gradinata Sud 215 euro, Gradinata Nord 180 euro;

: Distinti 350 euro, Gradinata Sud 215 euro, Gradinata Nord 180 euro; Rosa : Distinti 250 euro, Gradinata Nord 140 euro;

: Distinti 250 euro, Gradinata Nord 140 euro; Over 65 : Distinti 200 euro, Gradinata Nord 140 euro;

: Distinti 200 euro, Gradinata Nord 140 euro; Under 18 : Distinti 130 euro, Gradinata Sud 105 euro, Gradinata nord 100 euro;

: Distinti 130 euro, Gradinata Sud 105 euro, Gradinata nord 100 euro; Under 12 : Distinti 20 euro, Gradinata Sud 50 euro, Gradinata Nord 20 euro;

: Distinti 20 euro, Gradinata Sud 50 euro, Gradinata Nord 20 euro; Universitari : Distinti 130 euro;

: Distinti 130 euro; Invalidi al 100%: Distinti 20 euro.

Campagna abbonamenti Roma

Fino al 19 giugno i tifosi della Roma hanno avuto la possibilità di acquistare un abbonamento in Curva Sud a 269 euro. Quelli che non ce l’hanno fatta, o quelli che semplicemente sono interessati ad altre zone (come la tribuna), potranno adesso farlo ai seguenti prezzi:

Intero : Curva Sud 310 euro, Curva Nord 310 euro, Distinti Sud 460 euro, Tribuna Tevere Parterre Nord 775 euro, Tribuna Tevere Parterre Centrale 815 euro, Tribuna Tevere Parterre Sud 795 euro, Tribuna Tevere Top Sud 795 euro, Tribuna Tevere Top Centrale 815 euro, Tribuna Tevere Top Nord 775 euro, Tribuna Monte Mario Nord/Sud 1100 euro, Tribuna Monte Mario Top Nord/Sud 1090 euro;

: Curva Sud 310 euro, Curva Nord 310 euro, Distinti Sud 460 euro, Tribuna Tevere Parterre Nord 775 euro, Tribuna Tevere Parterre Centrale 815 euro, Tribuna Tevere Parterre Sud 795 euro, Tribuna Tevere Top Sud 795 euro, Tribuna Tevere Top Centrale 815 euro, Tribuna Tevere Top Nord 775 euro, Tribuna Monte Mario Nord/Sud 1100 euro, Tribuna Monte Mario Top Nord/Sud 1090 euro; Ridotto (Donna, Over 65, Junior Club) : Tribuna Tevere Parterre Nord 620 euro, Tribuna Tevere Parterre Centrale 650 euro, Tribuna Tevere Parterre Sud 635 euro, Tribuna Tevere Top Sud 635 euro, Tribuna Tevere Top Centrale 650 euro, Tribuna Tevere Top Nord 620 euro;

: Tribuna Tevere Parterre Nord 620 euro, Tribuna Tevere Parterre Centrale 650 euro, Tribuna Tevere Parterre Sud 635 euro, Tribuna Tevere Top Sud 635 euro, Tribuna Tevere Top Centrale 650 euro, Tribuna Tevere Top Nord 620 euro; Famiglia: Tribuna Tevere Parterre Nord 855 euro, Tribuna Tevere Parterre Centrale 900 euro, Tribuna Tevere Parterre Sud 875 euro, Tribuna Tevere Top Sud 875 euro, Tribuna Tevere Top Centrale 900 euro, Tribuna Tevere Top Nord 855 euro.

Campagna abbonamenti Parma

I prezzi del piano abbonamenti del Parma sono aumentati leggermente nella stagione 2019 – 2020 rispetto a quella precedente. La vendita libera sarà aperta fino al 13 agosto e i costi degli abbonamenti saranno i seguenti:

Intero : Tribuna Centrale Petitot 1200 euro, Tribuna Laterale Petitot 680 euro, Tribuna Laterale Ovest 580 euro, Tribuna Est 450 euro, Curva Nord 220 euro;

: Tribuna Centrale Petitot 1200 euro, Tribuna Laterale Petitot 680 euro, Tribuna Laterale Ovest 580 euro, Tribuna Est 450 euro, Curva Nord 220 euro; Ridotto : Tribuna Centrale Petitot 950 euro, Tribuna Laterale Petitot 590 euro, Tribuna Laterale Ovest 430 euro, Tribuna Est 300 euro;

: Tribuna Centrale Petitot 950 euro, Tribuna Laterale Petitot 590 euro, Tribuna Laterale Ovest 430 euro, Tribuna Est 300 euro; Ridotto Under 14 : Tribuna Centrale Petitot 50 euro, Tribuna Laterale Petitot 50 euro, Tribuna Laterale Ovest 50 euro, Tribuna Est 50 euro, Curva Nord 220 euro, Curva Nord 50 euro;

: Tribuna Centrale Petitot 50 euro, Tribuna Laterale Petitot 50 euro, Tribuna Laterale Ovest 50 euro, Tribuna Est 50 euro, Curva Nord 220 euro, Curva Nord 50 euro; Ridotto Under 30: Tribuna Est 250 euro.

Campagna abbonamenti Napoli

Dal 15 al 31 luglio il Napoli ha dato ai propri tifosi la possibilità di sottoscrivere dei mini-abbonamenti per la stagione 2019 – 2020 (che danno ingresso ad un numero limitato di partite). La società non ha riconosciuto alcun tipo di prelazione e/o agevolazione ai vecchi abbonati, che come i nuovi potranno acquistare un piano abbonamenti ai seguenti prezzi:

Tribuna Autorità (inclusa di ospitalità) : 3000 euro;

: 3000 euro; Tribuna Posillipo : 999 euro;

: 999 euro; Tribuna Nisida : 749 euro;

: 749 euro; Distinti : 499 euro;

: 499 euro; Curve: 269 euro.

Campagna abbonamenti Milan

Il Milan, dopo aver aperto la vendita ai vecchi abbonati, ha dato la possibilità a tutti di acquistare gli abbonamenti per la stagione 2019 – 2020 fino al 31 luglio e ai seguenti prezzi:

Primo anello : Tribuna d’Onore Rossa 2500 euro, Poltroncine Rosse Centrali 2150 euro, Poltroncine Rosse 1800 euro, Poltroncine Arancio Centrali 1150 euro, Poltroncine Arancio Centrali 1000 euro, Poltroncine Arancio 825 euro, Primo Anello Arancio 575 euro, Primo Anello Arancio Laterale 435 euro, primo Anello Blu 365 euro, primo Anello Verde 365 euro;

: Tribuna d’Onore Rossa 2500 euro, Poltroncine Rosse Centrali 2150 euro, Poltroncine Rosse 1800 euro, Poltroncine Arancio Centrali 1150 euro, Poltroncine Arancio Centrali 1000 euro, Poltroncine Arancio 825 euro, Primo Anello Arancio 575 euro, Primo Anello Arancio Laterale 435 euro, primo Anello Blu 365 euro, primo Anello Verde 365 euro; Primo Anello Verde Family Intero : 335 euro;

: 335 euro; Primo Anello Verde Family Under 16 : 265 euro;

: 265 euro; Primo Anello Verde Family Under 5 : 100 euro;

: 100 euro; Primo Anello Blu Under 25 : 265 euro;

: 265 euro; Primo Anello Arancio Laterale Under 25 : 335 euro;

: 335 euro; Poltroncine Arancio Over 65 : 550 euro;

: 550 euro; Primo Anello Arancio Over 65 : 400 euro;

: 400 euro; Secondo anello: Anello Rosso Centrale 475 euro, Anello Arancio Centrale 450 euro, Anello Blu 255 euro, Anello Verde 245 euro.

Campagna abbonamenti Lecce

Il Lecce quest’anno ha pensato bene di riconoscere ulteriori sconti agli abbonati che hanno rinnovato i propri piani per almeno due stagioni di fila. La prima fase di vendita terminerà il 16 agosto, mentre i nuovi abbonati (o quelli che lo sono da meno di due stagioni) potranno acquistare/rinnovare il proprio abbonamento nella seconda fase (che terminerà il 19 agosto) ai seguenti costi:

Rinnovo Fedeltà : Curve/Distinti 260 euro, Tribuna Est 320 euro, Centrale Inferiore 460 euro, Centrale Superiore 620 euro, Poltronissime 1200 euro;

: Curve/Distinti 260 euro, Tribuna Est 320 euro, Centrale Inferiore 460 euro, Centrale Superiore 620 euro, Poltronissime 1200 euro; Ridotto (donne/ Over 65/ Under 16) : Curve/Distinti 140 euro, Tribuna Est 200 euro, Centrale Inferiore 240 euro, Centrale Superiore 305 euro, Poltronissime 450 euro;

: Curve/Distinti 140 euro, Tribuna Est 200 euro, Centrale Inferiore 240 euro, Centrale Superiore 305 euro, Poltronissime 450 euro; Under 14 : Curve/Distinti 80 euro, Tribuna Est 110 euro, Centrale Inferiore 130 euro, Centrale Superiore 170 euro, Poltronissime 400 euro;

: Curve/Distinti 80 euro, Tribuna Est 110 euro, Centrale Inferiore 130 euro, Centrale Superiore 170 euro, Poltronissime 400 euro; Nuovo abbonato: Curve/Distinti 305 euro, Tribuna Est 360 euro, Centrale Inferiore 515 euro, Centrale Superiore 705 euro, Poltronissime 1400 euro.

Campagna abbonamenti Lazio

I tifosi del Lazio, dopo la prima fase riservata ai vecchi abbonati, potranno acquistare (fino al 23 agosto) l’abbonamento per la stagione 2019 – 2020 ai seguenti prezzi:

Intero : Curva Nord 230 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 230 euro, Tevere 550 euro, Tevere Famiglia 500 euro, Tevere Top 700 euro, Monte Mario 800 euro, Onore Centrale 3000; Donne/ Over 65: Curva Nord 170 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 170 euro, Tevere 330 euro, Tevere Famiglia 300 euro, Tevere Top 430 euro, Monte Mario 500 euro;

: Curva Nord 230 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 230 euro, Tevere 550 euro, Tevere Famiglia 500 euro, Tevere Top 700 euro, Monte Mario 800 euro, Onore Centrale 3000; Donne/ Over 65: Curva Nord 170 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 170 euro, Tevere 330 euro, Tevere Famiglia 300 euro, Tevere Top 430 euro, Monte Mario 500 euro; Under 16 e Invalidi 100% : Curva Nord 170 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 170 euro, Tevere 330 euro, Tevere Famiglia 300 euro, Tevere Top 430 euro, Monte Mario 500 euro, Onore Centrale 1600 euro;

: Curva Nord 170 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 170 euro, Tevere 330 euro, Tevere Famiglia 300 euro, Tevere Top 430 euro, Monte Mario 500 euro, Onore Centrale 1600 euro; Studenti (fino a 25 anni) : Tevere 330 euro, Tevere Top 430 euro, Monte Mario 500 euro;

: Tevere 330 euro, Tevere Top 430 euro, Monte Mario 500 euro; Aquilotto (nati dopo il 1 gennaio 2005): Curva Nord 50 euro, Distinti Nord Est/ Nord Ovest/Sud Est 50 euro, Tevere 50 euro, Tevere Famiglia 50 euro, Tevere Top 50 euro, Monte Mario 50 euro, Onore Centrale 500 euro.

Campagna abbonamenti Juventus

La Juventus ha chiuso la propria campagna abbonamenti per la stagione 2019 – 2020 lo scorso 11 luglio. I tifosi che hanno rinnovato o sottoscritto un nuovo piano lo hanno fatto ai seguenti prezzi:

Intero: Tribuna Ovest Laterale 1° 1260 euro, Tribuna Ovest Laterale 2° 880 euro, Tribuna Ovest 2° 1150 euro, Tribuna Est Centrale 1° 2370 euro, Tribuna Est Centrale 2° 1435 euro, Tribuna Est Laterale 1° 1280 euro, Tribuna Est Laterale 2° 1000 euro, Tribuna Nord Est 2°/Sud Est 2° Laterale 745 euro, Tribuna Family 1160 euro, Tribuna Sud 650 euro, Tribuna Nord 650 euro;

Under 16 : Tribuna Ovest Laterale 1° 820 euro, Tribuna Ovest Laterale 2° 575 euro, Tribuna Ovest 2° 750 euro, Tribuna Est Centrale 1° 1545 euro, Tribuna Est Centrale 2° 935 euro, Tribuna Est Laterale 1° 835 euro, Tribuna Est Laterale 2° 650 euro, Tribuna Nord Est 2°/Sud Est 2° Laterale 485 euro, Tribuna Sud 425 euro, Tribuna Nord 425 euro;

: Tribuna Ovest Laterale 1° 820 euro, Tribuna Ovest Laterale 2° 575 euro, Tribuna Ovest 2° 750 euro, Tribuna Est Centrale 1° 1545 euro, Tribuna Est Centrale 2° 935 euro, Tribuna Est Laterale 1° 835 euro, Tribuna Est Laterale 2° 650 euro, Tribuna Nord Est 2°/Sud Est 2° Laterale 485 euro, Tribuna Sud 425 euro, Tribuna Nord 425 euro; Under 18/ Donne : Tribuna Family 755 euro;

: Tribuna Family 755 euro; Invalidi: Tribuna Est Centrale 1° 1545 euro, Tribuna Est Centrale 2° 935 euro, Tribuna Est Laterale 1° 835 euro, Tribuna Est Laterale 2° 650 euro, Tribuna Sud 425 euro, Tribuna Nord 425 euro.

Campagna abbonamenti Inter

I tifosi dell’Inter interessati ad acquistare un abbonamento per la stagione 2019 – 2020 hanno avuto la possibilità di farlo a parte dallo scorso 20 giugno (quando è stata aperta la vendita libera). I piani abbonamento sono già sold out, e questi erano i prezzi:

Primo anello : Poltroncina Rossa Centrale 2250 euro, Poltroncina Rossa 1750 euro, Tribuna Arancio Centrale 1350 euro, Poltroncina Arancio Centrale 995 euro, Poltroncina Arancio Centrale X 1.350 euro, Poltroncina Arancio 850 euro, Primo Arancio 550 euro, Primo Arancio Laterale 395 euro, Primo Verde 375 euro, Primo Blu 375 euro, Primo Blu (under 20) euro;

: Poltroncina Rossa Centrale 2250 euro, Poltroncina Rossa 1750 euro, Tribuna Arancio Centrale 1350 euro, Poltroncina Arancio Centrale 995 euro, Poltroncina Arancio Centrale X 1.350 euro, Poltroncina Arancio 850 euro, Primo Arancio 550 euro, Primo Arancio Laterale 395 euro, Primo Verde 375 euro, Primo Blu 375 euro, Primo Blu (under 20) euro; Secondo anello : Secondo Rosso Centrale 455 euro, Secondo Arancio Centrale 425 euro, Secondo Verde 265 euro, Secondo Blu (Derby Inter-Milan al terzo verde) 265 euro, Secondo Blu Universitari (Derby Inter-Milan al terzo verde) 250 euro;

: Secondo Rosso Centrale 455 euro, Secondo Arancio Centrale 425 euro, Secondo Verde 265 euro, Secondo Blu (Derby Inter-Milan al terzo verde) 265 euro, Secondo Blu Universitari (Derby Inter-Milan al terzo verde) 250 euro; Tribuna family: Primo Arancio Laterale Family (Adulto + under16) 645 euro, abbonato aggiuntivo 395 euro.

Campagna abbonamenti Hellas Verona

Hellas Verona ha riservato prima ai vecchi abbonati la vendita degli abbonamenti per la stagione calcistica 2019 – 2020. Tutti gli altri, invece, hanno dovuto aspettare la fase due (avviata il 12 luglio) per poter acquistare un piano di proprio interesse. I costi per ogni abbonamento sono i seguenti:

Intero : Poltronissime Est 520 euro, Poltrone Est 330 euro, Parterre Est 170 euro, Curva Sud 250 euro, Poltronissime Ovest 750 euro, Poltrone Ovest 460 euro, Tribuna Superiore Ovest 330 euro;

: Poltronissime Est 520 euro, Poltrone Est 330 euro, Parterre Est 170 euro, Curva Sud 250 euro, Poltronissime Ovest 750 euro, Poltrone Ovest 460 euro, Tribuna Superiore Ovest 330 euro; Ridotto donne e under 20 : Poltronissime Est 340 euro, Poltrone Est 210 euro, Parterre Est 170 euro, Poltronissime Ovest 570 euro, Poltrone Ovest 310 euro, Tribuna Superiore Ovest 210 euro;

: Poltronissime Est 340 euro, Poltrone Est 210 euro, Parterre Est 170 euro, Poltronissime Ovest 570 euro, Poltrone Ovest 310 euro, Tribuna Superiore Ovest 210 euro; Ridotto Under 18 : Curva Sud 110 euro;

: Curva Sud 110 euro; Ridotto Over 60 : Poltronissime Est 340 euro, Poltrone Est 210 euro, Parterre Est 170 euro, Curva Sud 180 euro, Poltronissime Ovest 570 euro, Poltrone Ovest 310 euro, Tribuna Superiore Ovest 210 euro;

: Poltronissime Est 340 euro, Poltrone Est 210 euro, Parterre Est 170 euro, Curva Sud 180 euro, Poltronissime Ovest 570 euro, Poltrone Ovest 310 euro, Tribuna Superiore Ovest 210 euro; Universitari: Poltrone Ovest 170 euro, Tribuna Superiore Ovest 170 euro.

Campagna abbonamenti Genoa

Il Genoa ha riservato prima fase di vendita degli abbonamenti 2019 – 2020 a tutti i tifosi con diritto di prelazione. Questa, aperta il 25 luglio, si concluderà il 9 agosto, mentre dal 12 agosto avrà inizio la vendita libera e questi sono i costi di acquisto di ogni piano:

Intero : Distinti 300 euro, Gradinata Nord 250 euro, Gradinata Sud 230 euro, Settore 5 Intero 250 euro, Settore 5 Superiore Family 100 euro, Settore 5 Superiore Forze dell’ordine 100 euro;

: Distinti 300 euro, Gradinata Nord 250 euro, Gradinata Sud 230 euro, Settore 5 Intero 250 euro, Settore 5 Superiore Family 100 euro, Settore 5 Superiore Forze dell’ordine 100 euro; Under 18 : Distinti 100 euro, Gradinata Nord 100 euro, Gradinata Sud 100 euro, Settore 5 Intero 100 euro, Settore 5 Superiore Family 50 euro;

: Distinti 100 euro, Gradinata Nord 100 euro, Gradinata Sud 100 euro, Settore 5 Intero 100 euro, Settore 5 Superiore Family 50 euro; Over 65: Distinti 150 euro, Gradinata Sud 150 euro, Settore 5 Intero 150 euro.

Campagna abbonamenti Fiorentina

La campagna abbonamenti della Fiorentina, per la stagione 2019 – 2020, è rimasta aperta fino al 31 luglio per i vecchi abbonati. La vendita libera, invece, sarà aperta dal 5 al 18 agosto, e tutti gli interessati ad abbonarsi potranno farlo sostenendo i seguenti costi:

Intero : Tribuna Vip 3000 euro, Tribuna d’Onore 2000 euro, Poltronissima 1500 euro, Tribuna Laterale 680 euro, Parterre di Tribuna Centrale 850 euro, Parterre di Tribuna Laterale 650 euro, Maratona Centrale 725 euro, Maratona 500 euro, Parterre Maratona Coperto 850 euro, Parterre Maratona Scoperto 550 euro, Curva Ferrovia 260 euro, Curva Fiesole 260 euro;

: Tribuna Vip 3000 euro, Tribuna d’Onore 2000 euro, Poltronissima 1500 euro, Tribuna Laterale 680 euro, Parterre di Tribuna Centrale 850 euro, Parterre di Tribuna Laterale 650 euro, Maratona Centrale 725 euro, Maratona 500 euro, Parterre Maratona Coperto 850 euro, Parterre Maratona Scoperto 550 euro, Curva Ferrovia 260 euro, Curva Fiesole 260 euro; Ridotto (Over 65, Donna e Under 30) : Tribuna Vip 2080 euro, Tribuna d’Onore 1440 euro, Poltronissima 1040 euro, Tribuna Laterale 440 euro, Parterre di Tribuna Centrale 560 euro, Parterre di Tribuna Laterale 360 euro, Maratona Centrale 460 euro, Maratona 280 euro, Parterre Maratona Coperto 560 euro, Parterre Maratona Scoperto 320 euro, Curva Ferrovia 150 euro, Curva Fiesole 150 euro;

: Tribuna Vip 2080 euro, Tribuna d’Onore 1440 euro, Poltronissima 1040 euro, Tribuna Laterale 440 euro, Parterre di Tribuna Centrale 560 euro, Parterre di Tribuna Laterale 360 euro, Maratona Centrale 460 euro, Maratona 280 euro, Parterre Maratona Coperto 560 euro, Parterre Maratona Scoperto 320 euro, Curva Ferrovia 150 euro, Curva Fiesole 150 euro; Ridotto Under 14 : Tribuna Vip 900 euro, Tribuna d’Onore 700 euro, Poltronissima 500 euro, Tribuna Laterale 235 euro, Parterre di Tribuna Centrale 250 euro, Parterre di Tribuna Laterale 180 euro, Maratona Centrale 200 euro, Maratona 150 euro, Parterre Maratona Coperto 250 euro, Parterre Maratona Scoperto 150 euro, Curva Ferrovia 80 euro, Curva Fiesole 80 euro;

: Tribuna Vip 900 euro, Tribuna d’Onore 700 euro, Poltronissima 500 euro, Tribuna Laterale 235 euro, Parterre di Tribuna Centrale 250 euro, Parterre di Tribuna Laterale 180 euro, Maratona Centrale 200 euro, Maratona 150 euro, Parterre Maratona Coperto 250 euro, Parterre Maratona Scoperto 150 euro, Curva Ferrovia 80 euro, Curva Fiesole 80 euro; Ridotto Insieme Adulto (acquisto contemporaneo per un minimo di due e un massimo di 4 persone): Tribuna Laterale 265 euro, Parterre di Tribuna Laterale 265 euro, Maratona 225 euro, Curva Ferrovia 120 euro;

(acquisto contemporaneo per un minimo di due e un massimo di 4 persone): Tribuna Laterale 265 euro, Parterre di Tribuna Laterale 265 euro, Maratona 225 euro, Curva Ferrovia 120 euro; Ridotto Insieme Minore: Tribuna Laterale 235 euro, Parterre di Tribuna Laterale 180 euro, Maratona 150 euro, Curva Ferrovia 80 euro.

Campagna abbonamenti Cagliari

Il Cagliari ha deciso di dividere in due fasi la vendita degli abbonamento per la stagione 2019 – 2020. A giugno, dal 10 al 23, hanno potuto procedere al rinnovo dell’abbonamento i vecchi abbonati. La seconda fase, aperta a tutti i tifosi, è stata avviata il 26 giugno e si è conclusa il 31 luglio. I prezzi di ogni abbonamento sono i seguenti:

Intero : 1.100 euro Tribuna Rossa, 800 euro Tribuna Blu, 550 euro Distinti Centrali, 450 euro Distinti Centrali Alti, 400 euro Distinti Centrali Nord/Sud, 190 euro Curve 190;

: 1.100 euro Tribuna Rossa, 800 euro Tribuna Blu, 550 euro Distinti Centrali, 450 euro Distinti Centrali Alti, 400 euro Distinti Centrali Nord/Sud, 190 euro Curve 190; Ridotto (donne, disabili e under 18): 700 euro Tribuna Rossa, 500 euro Tribuna Blu, 350 euro Distinti Centrali, 300 euro Distinti Centrali Alti , 250 euro Distinti Centrali Nord/Sud, 190 euro Curve 190;

(donne, disabili e under 18): 700 euro Tribuna Rossa, 500 euro Tribuna Blu, 350 euro Distinti Centrali, 300 euro Distinti Centrali Alti , 250 euro Distinti Centrali Nord/Sud, 190 euro Curve 190; Under 12: 100 euro per Tribuna Rossa, Tribuna Blu, Distinti Centrali, Distinti Centrali Alti, Distinti Centrali Nord/Sud, Curve.

Campagna abbonamenti Brescia

Il Brescia, dopo aver concluso la vendita riservata ai vecchi abbonati, ha aperto la vendita libera degli abbonamenti dal 24 giugno al 10 agosto. C’è ancora tempo per sottoscrivere un piano per la stagione 2019 – 2020, e i costi sono i seguenti:

Intero : Tribuna centrale 1000 euro, Gradinata Alta 400 euro, Gradinata Bassa 500 euro, Curva Nord 290 euro;

: Tribuna centrale 1000 euro, Gradinata Alta 400 euro, Gradinata Bassa 500 euro, Curva Nord 290 euro; Ridotto donna : Tribuna Centrale 650 euro, Gradinata Alta 200 euro, Gradinata Bassa 250 euro, Curva Nord 290 euro;

: Tribuna Centrale 650 euro, Gradinata Alta 200 euro, Gradinata Bassa 250 euro, Curva Nord 290 euro; Ridotto over 65 : Tribuna Centrale 650 euro, Gradinata Alta 200 euro, Gradinata Bassa 250 euro, Curva Nord 290 euro;

: Tribuna Centrale 650 euro, Gradinata Alta 200 euro, Gradinata Bassa 250 euro, Curva Nord 290 euro; Ridotto Under 14 (abbinato all’abbonamento di un adulto nello stesso settore): Tribuna Centrale 200 euro;

(abbinato all’abbonamento di un adulto nello stesso settore): Tribuna Centrale 200 euro; Ridotto Under 18: Gradinata Alta 200 euro, Gradinata Bassa 250 euro.

Campagna abbonamenti Bologna

Il Bologna ha aperto la vendita con diritto di prelazione dal 3 al 28 luglio. I nuovi abbonati, invece, hanno potuto sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2019 – 2020 a partire dal primo agosto e ai seguenti prezzi:

Intero : Poltrona Gold 1400 euro, Tribuna Coperta 890 euro, Kid’s Stand 300 euro, Distinti 440 euro, Curva G. Bulgarelli 220 euro;

: Poltrona Gold 1400 euro, Tribuna Coperta 890 euro, Kid’s Stand 300 euro, Distinti 440 euro, Curva G. Bulgarelli 220 euro; Under 18 : Poltrona Gold 700 euro, Tribuna Coperta 445 euro, Kid’s Stand 300 euro, Distinti 220 euro, Curva G. Bulgarelli 110 euro;

: Poltrona Gold 700 euro, Tribuna Coperta 445 euro, Kid’s Stand 300 euro, Distinti 220 euro, Curva G. Bulgarelli 110 euro; Over 60 : Poltrona Gold 1120 euro, Tribuna Coperta 710 euro, Kid’s Stand 300 euro, Distinti 350 euro, Curva G. Bulgarelli 175 euro;

: Poltrona Gold 1120 euro, Tribuna Coperta 710 euro, Kid’s Stand 300 euro, Distinti 350 euro, Curva G. Bulgarelli 175 euro; Donne : Poltrona Gold 1260 euro, Tribuna Coperta 800 euro, Kid’s stand 300 euro, Distinti 400 euro, Curva G. Bulgarelli 200 euro;

: Poltrona Gold 1260 euro, Tribuna Coperta 800 euro, Kid’s stand 300 euro, Distinti 400 euro, Curva G. Bulgarelli 200 euro; Diversamente Abili: Tribuna coperta 35 euro, Distinti 25 euro, Curva Bulgarelli 15 euro.

Campagna acquisti Atalanta

Restano da definire ancora la campagna abbonamenti dell’Atalanta che, per la stagione 2019 – 2020, non ha ancora reso noti i prezzi relativi ad ogni piano di abbonamento.