Come vedere la prima della Scala 2020 in TV e in streaming

editato in: da

Una prima della Scala così, probabilmente, non s’era mai vista. Anzi, il probabilmente è del tutto superfluo: quello che era a tutti gli effetti un appuntamento mondano e glamour, al quale tutti avrebbero voluto partecipare, verrà rimpiazzato da un evento da seguire a distanza. La stagione operistica del teatro milanse verrà infatti inaugurata da un inedito spettacolo di musica e danza, trasmesso in diretta TV e in diretta streaming. In questo modo, la prima della Scala 2020 potrà essere seguita da un numero di spettatori di gran lunga più elevato che in passato.

Prima della Scala 2020: lo spettacolo in programma

Inizialmente, sul palco del teatro milanese sarebbe dovuta essere messa in scena – sempre a porte chiuse – l’opera “Lucia di Lammermoor” di Donizetti con la regia di Yannis Kokos. Un focolaio di contagi iniziato tra i coristi qualche settimana fa, unita alle nuove norme introdotte dal Governo, ha portato gli organizzatori a cambiare completamente programma.

Nasce così lo spettacolo “A riveder le stelle…” che, dalle 16.45 di lunedì 7 dicembre, porterà sul palco 24 cantanti provenienti da tutto il mondo. A loro si uniranno ballerine e ballerini di fama internazionale, per un inedito spettacolo che fonderà in un unicuum musica, canzoni e ballo.

Prima della Scala 2020: come vederla in TV e in streaming live

Per sopperire alla mancanza del pubblico in sala, la prima della Scala 2020 verrà trasmessa in diretta TV e in diretta streaming su Internet. Tutti gli appassionati del genere – e non solo, ovviamente – potranno dunque scegliere se guardarla stando comodamente seduti sul divano di casa o mentre tornano dall’ufficio.

A curare la messa in onda sarà la Rai, che trasmetterà lo spettacolo “A riveder le stelle…” in TV, radio e sul web. Dalle 16:45 di lunedì, la prima della Scala 2020 sarà in diretta su Rai 1 e sulle frequenze di Radio 3. Chi, invece, vuole vedere la prima della Scala 2020 in diretta streaming dovrà invece affidarsi a RaiPlay, la piattaforma di streaming web dell’emittente di stato.

RaiPlay è accessibile sia da PC, tramite un qualunque browser web, sia da smartphone e tablet. In questo secondo caso è necessario scaricare sul proprio dispositivo l’app ufficiale della piattaforma, disponibile gratuitamente sull’App Store per iPhone e iPad e sul Google Play Store per i dispositivi Android.