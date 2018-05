Prezzi e Tariffe lancio di Iliad, il nuovo operatore di Telefonia Mobile

editato in: da

La lotta tra gli operatori di telefonia mobile in Italia è sempre più agguerrita.

Ogni giorno infatti vengono pubblicizzate numerose offerte a prezzi concorrenziali per portarsi a casa il cliente. Cambia il numero di minuti, di sms e il numero di gigabyte a disposizione al mese per navigare su internet, ma in sostanza le offerte differiscono tra loro di poco.

Nel mercato attuale primeggiano operatori come la TIM, il primo ad essere comparso in Italia, ma ci sono anche Vodafone, Wind, Tre, Fastweb Mobile e Poste Mobile. Questi operatori si differenziano tra loro per copertura e velocità di navigazione, oltre che per i costi. Wind ad esempio propone in questo momento per le ricaricabili, offerte che partono dai 7€ e che arrivano fino ai 9€ al mese. Diverse le proposte di Vodafone dove si parte da un minimo di 9€ o di Tim dove, per una ricaricabile (voce e internet) si va da una spesa minima di 12€ al mese.

Se fino a qualche tempo fa, la scelta dell’utente poteva ricadere su uno di questi operatori, ora invece c’è un concorrente in più che viene direttamente dalla Francia. Si chiama Iliad e ha presentato l’unica (per il momento) offerta destinata al mercato italiano confermandosi come operatore low cost. Si tratta di un piano all inclusive che tiene conto delle necessità degli utenti per cui è stata pensata e ha un prezzo molto competitivo.

Al costo irrisorio di 5,99€, il primo milione di utenti che attiverà questa tariffa avrà per sempre e senza costi aggiuntivi minuti e SMS senza limiti e 30 gigabyte in 4G+. Il tutto senza costi aggiuntivi. La tariffa include anche il servizio di segreteria telefonica e il “Mi richiami” con il quale è possibile verificare il destinatario che ha effettuato una chiamata verso un utente mentre questo non era raggiungibile.

Per coloro che viaggiano in Europa invece, la tariffa Iliad prevede sempre SMS e minuti illimitati, cambia solo il numero di gigabyte che da 30 scendono a 2 per il periodo in cui si resta all’estero.