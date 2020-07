Come prenotare online un appuntamento all’Agenzia delle Entrate

editato in: da

Una delle misure che gli uffici pubblici mettono in atto per evitare assembramenti e arginare la diffusione e trasmissione del nuovo Coronavirus è il ricevimento previo appuntamento. Ossia, gli utenti potranno essere ricevuti e serviti solo dopo aver fissato un incontro con un addetto allo sportello.

Tra i vari uffici che hanno adottato questo approccio, troviamo anche l’Agenzia delle Entrate, che consente ai contribuenti di prenotare appuntamenti online senza che ci sia bisogno di fare coda agli sportelli riaperti lo scorso 15 giugno. La procedura si svolge completamente online e senza troppe difficoltà: sarà però necessario seguire alla perfezione tutti i passaggi messi a punto dai tecnici informatici dell’AE, altrimenti si potrebbero avere difficoltà nell’ottenere l’appuntamento desiderato.

Appuntamenti Agenzie delle Entrate, i servizi disponibili

La prenotazione di un appuntamento presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate può essere richiesta sia da semplici contribuenti, sia dai professionisti che li assistono nelle loro istanze. Come si legge sulle pagine che precedono la prenotazione, il contribuente può richiedere un appuntamento con un funzionario dell’AE per i servizi più vari. In particolare:

Abilitazione servizi telematici;

Assistenza dichiarazione precompilata;

Registrazione atti privati;

Consegna documenti e istanze;

Codice fiscale neonati, Tessera sanitaria, Partita IVA – variazioni;

Richiesta certificati.

Come richiedere e prenotare appuntamento online con l’Agenzia delle Entrate

Come accennato, la procedura per prenotare un appuntamento online con l’Agenzia delle Entrate è piuttosto semplice. Bisogna però fare attenzione a non commettere errori, per non trovarsi a parlare con il funzionato sbagliato.

Prima di tutto, ovviamente, ci si deve connettere al sito web dell’Agenzia delle Entrate e, nella parte in alto a destra della home page, cliccare sul link Contatti e assistenza. Nella pagina che si caricherà, scegliere la voce Assistenza fiscale e attendere qualche istante che si apra una nuova pagina. Qui si trovano tutte le modalità con cui è possibile entrare in contatto con l’Agenzia per ottenere assistenza sui vari servizi. Invididuare la voce “Prenota un appuntamento online” e cliccare sulla voce “Per prenotare, online, un biglietto elimina code valido per oggi“. Nella nuova pagina, cliccare sul link Online e attendere qualche istante.

A questo punto si accede alla sezione per la prenotazione degli appuntamenti online: si potrà scegliere l’ufficio nel quale recarsi, il servizio desiderato e la data e l’ora (tra quelli disponibili). Prima di tutto, si deve scegliere la città e la sede dell’ufficio, indicare se si è un contribuente o un professionista e il servizio per il quale si richiede assistenza. Dopo aver indicato il giorno e la fascia oraria, si dovranno inserire le proprie generalità e inviare la richiesta. Se tutto è andato a buon fine, si riceverà un messaggio di posta elettronica di conferma.