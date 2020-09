PosteMobile down, problemi in tutta Italia: non funzionano telefonate, internet e WhatsApp

editato in: da

PosteMobile in down per milioni di italiani. Il servizio PosteMobile di Poste Italiane non funziona in tutta Italia dalle 11 circa di lunedì 28 settembre.

Problemi in tutta Italia per PosteMobile

Chi usa come operatore telefonico Poste Italiane sta segnalando problemi sulla linea telefonica e sulla trasmissione dati Internet. Tutto è iniziato attorno alle 11 a quanto si vede sul sito downdetector, portale che registra rallentamenti e malfunzionamenti di siti web e servizi, che in pochi minuti aveva già raccolto migliaia di segnalazioni.

Gli utenti lamentano soprattutto l’assenza di linea telefonica, e quindi l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate o inviare o ricevere SMS. Fuori uso anche internet. L’assenza di linea dati impedisce anche l’uso di servizi di messaggistica alternativi, come WhatsApp.

Anche noi di QuiFinanza abbiamo fatto una prova: anche la homepage del sito PosteMobile è bloccata e si fatica a scorrere le varie pagine. Il servizio clienti 160 non è raggiungibile.

Come prevedibile, gli account social di PosteMobile sono stati presi d’assalto, con clienti furiosi che stanno chiedendo spiegazioni sull’accaduto. Difficile, al momento, capire cosa sia successo. Da parte di PosteMobile non sono ancora arrivati commenti a riguardo.

PosteMobile, quanti utenti lo usano e quanto costa

PosteMobile conta circa 4,5 milioni di utenti in tutta Italia. PosteMobile, forse non tutti lo sanno, è un operatore Mvno (Mobile Virtual Network Operator) e cioè una compagnia di telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia mobile senza disporre di licenze per lo spettro radio e senza avere necessariamente tutte le infrastrutture di rete. Attualmente, i servizi di PosteMobile si appoggiano infatti su rete WindTre.

Poste punta molto su PosteMobile, che offre ai clienti un servizio veloce da attivare e facile da utilizzare con modem WiFi autoinstallante, connessione internet veloce fino a 300 Mbps e modem trasportabile ovunque.

Il modem viene consegnato gratuitamente a casa e basta collegarlo alla presa di corrente, senza l’intervento di un tecnico. Ad oggi l’offerta di PosteMobile è a 20,99 euro al mese con internet illimitato.